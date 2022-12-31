Воробьев о 2:5 от «Трактора»: «Несколько рикошетов сыграли не в сторону «Металлурга». В Новый год идем с плохим настроением»
Главный тренер «Металлурга» подвел итоги матча с «Трактором» (2:5).
«Было несколько рикошетов, которые сыграли не в нашу сторону. В меньшинстве необязательный гол пропустили, должны были блокировать броски.
«Трактор» – организованная команда, при 3:1 поставили оборонительные редуты. Сложно было отыграться. В Новый год, к сожалению, идем с плохим настроением.
Бурмистров против «Ак Барса» выглядел лучше, сейчас – средненько. Мы в три звена заканчивали. Нам надо было забивать, и оставили тех, кто больше это делает.
Паскуале у нас первый вратарь, он много вытаскивал. Вратарей мы не обсуждаем.
Удивил ли соперник? «Трактор» стал лучше», – сказал Илья Воробьев.
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