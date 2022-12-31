Воробьев о 2:5 от «Трактора»: «Несколько рикошетов сыграли не в сторону «Металлурга». В Новый год идем с плохим настроением»

Главный тренер « » подвел итоги матча с «Трактором» (2:5).

«Было несколько рикошетов, которые сыграли не в нашу сторону. В меньшинстве необязательный гол пропустили, должны были блокировать броски.

«Трактор» – организованная команда, при 3:1 поставили оборонительные редуты. Сложно было отыграться. В Новый год, к сожалению, идем с плохим настроением.

Бурмистров против «Ак Барса» выглядел лучше, сейчас – средненько. Мы в три звена заканчивали. Нам надо было забивать, и оставили тех, кто больше это делает.

Паскуале у нас первый вратарь, он много вытаскивал. Вратарей мы не обсуждаем.

Удивил ли соперник? « » стал лучше», – сказал .