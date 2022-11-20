Воробьев о победном голе «Трактору»: «Хитрый Карпов перехитрил»

Главный тренер подвел итоги матча с (2:1 ОТ).

«Интересная игра, хотя голов было забито немного, но моменты были. В третьем периоде у нас появилось много возможностей. Вратари здорово сыграли. Рады, что берем два очка. Хитрый Карпов перехитрил.

Отсутствие Голдобина – это тренерское решение. Кошечкина нет в поездке, он дома готовится, лечится два раза в день и поддерживает спортивную форму. Взрослый мужчина.

У Керри очень сложный сезон. Было четыре травмы, два сотрясения, он собрал все, что можно. Джош – рабочий парень, который отдаст за команду все. Он старается, и надеемся, что он найдет голевое чутье», – сказал .