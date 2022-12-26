Воробьев о 4:5 с «Трактором»: «Пара курьезных голов в ту и другую сторону. «Металлург» буллиты отрабатывал после «Сибири» – недоотработал...»

Теги Металлург Мг Трактор Илья Воробьев КХЛ Александр Бурмистров Егор Яковлев Хоккей

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев высказался о поражении от «Трактора» (4:5 Б).

– Для зрителей довольно интересная игра, много голов и моментов. Пара курьезных голов в ту и другую сторону. Буллиты отрабатывали на тренировке после «Сибири». Недоотработали…

– Почему не выпустили Яковлева на шестой буллит?

– Мы с ним пообщались, так решили.

– Почему просели в обороне?

– Надо охранять пятак – мы говорим об этом. Начали дергаться, не надо этого делать.

– Как оцените дебют Бурмистрова?

– Он добавил нам движения, для первого раза нормально. Надо понимать, что месяц он не играл и катался один – без команды, – сказал Воробьев.

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2 комментария

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Сергей Таран
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Да просто скажи я гений! И губы на дуй и всё!!!!
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Magnit102
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Ничего по существу...Плавно скатывается твоя команда,Воробей.Но ты традиционно не видишь проблем,как и весь твой печальный ТШ...Пять поражений в семи последних матчах..."Красиво" так ДР клуба отметили,"молодцы".С такой игрой любой финал мимо в плей-офф.Это очевидно.Трактор с красивым камбэком, всё по делу.
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