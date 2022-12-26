Воробьев о 4:5 с «Трактором»: «Пара курьезных голов в ту и другую сторону. «Металлург» буллиты отрабатывал после «Сибири» – недоотработал...»
Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев высказался о поражении от «Трактора» (4:5 Б).
– Для зрителей довольно интересная игра, много голов и моментов. Пара курьезных голов в ту и другую сторону. Буллиты отрабатывали на тренировке после «Сибири». Недоотработали…
– Почему не выпустили Яковлева на шестой буллит?
– Мы с ним пообщались, так решили.
– Почему просели в обороне?
– Надо охранять пятак – мы говорим об этом. Начали дергаться, не надо этого делать.
– Как оцените дебют Бурмистрова?
– Он добавил нам движения, для первого раза нормально. Надо понимать, что месяц он не играл и катался один – без команды, – сказал Воробьев.
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