«Металлург» проиграл 5 из 7 последних матчей. «Трактор» сделал камбэк после 1:3 и победил по буллитам

Теги Металлург Мг Трактор Илья Воробьев КХЛ Хоккей

«Металлург» потерпел второе поражение подряд в Фонбет чемпионате КХЛ.

Команда Ильи Воробьева вела со счетом 3:1 в игре с «Трактором», но упустила преимущество. Матч дошел до серии буллитов, победа в которой досталась клубу из «Челябинска».

«Магнитка» начиная с 4 декабря потерпела уже пять поражений за семь матчей. Далее она встретится с «Ак Барсом» – это случится 28 декабря.

Металлург Мг – Трактор 4:5 (буллиты)
Дата проведения
26 декабря, 17.00, «Арена-Металлург»
Онлайн матча Видео
1:0 – 7 Чибисов (Керри, Кошелев)
1:1 – 7 Пулккинен (Горюнов-Рольгизер)
2:1 – 13 Зернов (Майе, Голдобин)
3:1 – 25 Голдобин (Майе, Лайпсик)
3:2 – 38 Пулккинен (Хэмилтон, Бывальцев)
3:3 – 44 Калинин (Бурдасов, Хэмилтон)
3:4 – 46 Сошников (Бурдасов, Бывальцев)
4:4 – 54 Керран (Еременко, Голдобин)

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6 комментариев

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Stepan Moris
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Браво команда! Браво Металлург! Браво ТШ! Перманентно тухлая игра команды на протяжении последних игр. Ни желания, ни отдачи, ничего не видно в игре . Зачем нужен недоНХЛовец? Пасы вникуда- теперь коронка Металлурга. Постоянно закрываются в своей зоне. Агрессии никакой, просто катаются рядом и ждут броска. Воробьев, с такой игрой что будешь делать в ПО?
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Игорь Сидоренко
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А, ну и привет Виталию и Сергею. Всяк может ошибиться, но то, как они навесили раньше времени победу на оппонента, было сильно.) Разозлили Макса!
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Анатолий Чавыкин
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Ничего,28го Магнитка прибьёт АК Барс,весьма надеюсь.А родной Трактор с победой!!!
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leon74
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Ответ Nikita Ruzanov
Может стать переломным моментом в борьбе Трактора за плов
Хочется надеяться на это.
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Игорь Сидоренко
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Сош в порядке, у нас в кои-то веки аж три атакующих звена. Точку бы ещё подтянуть. В обороне — обнять и плакать.

Но — с победой!
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Nikita Ruzanov
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Может стать переломным моментом в борьбе Трактора за плов
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