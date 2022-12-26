«Металлург» проиграл 5 из 7 последних матчей. «Трактор» сделал камбэк после 1:3 и победил по буллитам
«Металлург» потерпел второе поражение подряд в Фонбет чемпионате КХЛ.
Команда Ильи Воробьева вела со счетом 3:1 в игре с «Трактором», но упустила преимущество. Матч дошел до серии буллитов, победа в которой досталась клубу из «Челябинска».
«Магнитка» начиная с 4 декабря потерпела уже пять поражений за семь матчей. Далее она встретится с «Ак Барсом» – это случится 28 декабря.
- Дата проведения
- 26 декабря, 17.00, «Арена-Металлург»
Но — с победой!