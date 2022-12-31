Федоров о победном голе Брюквина «Локомотиву»: «Он привнес новую энергию в ЦСКА, рад за его прогресс»

Главный тренер подвел итоги матча с « » (2:1 ОТ).

«Все-таки, можно сказать, нам удалось сохранить ту концентрацию, то внимание даже после пропущенной шайбы. Хотя я не скажу, что она была курьезной. Она была хорошим голом в нашем понимании, не совсем обычным, но шайба пересекла линию ворот. Поэтому рад за ребят, рад за команду, что после этого момента мы ни разу не оглянулись назад и продолжили играть в атакующий хоккей, когда мы были с шайбой.

Мы играли против организованного, очень терпеливого соперника. Я рад, что мы такие игры можем играть, это важно. Готовимся дальше.

По Брюквину (автор победного гола в овертайме – прим. Sports.ru). Вы знаете, своим отношением к делу Володя показал определенный уровень хоккея, который нам очень импонирует. Он привнес новую энергию в команду, я рад за его прогресс, лично для меня это не сюрприз, а очень приятная новость.

Скажу так: все равно пройдет какое-то время, прежде чем новый игрок будет себя чувствовать достаточно комфортно в нашей команде, но то, что он показывает на сегодняшний день, дало ему возможность выйти и на большинство, и в именно таких составах», – сказал .