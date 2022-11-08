Федоров о 2:3 с «Локо»: «ЦСКА во 2-м периоде получил лишние удаления, особенно за разговоры. В 3-м шайба не пошла в ворота»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров подвел итоги матча с «Локомотивом» (2:3 Б).

– Я считаю, игра удалась. Пропустили первыми, но сумели забить, во втором периоде получили лишние удаления, особенно за разговоры. В третьем четыре хороших момента создали, шайба не пошла в ворота.

Ребята сделали все, но без ошибок, конечно, не бывает.

– Вы не производите впечатления жесткого тренера, но не доиграл матч после удаления. Как прокомментируете это свое решение?

– Мы спокойно решим этот вопрос. Все в нашей команде должны понимать, что такие удаления смерти подобны. Их надо исключить, спокойно делать свою работу. У судей есть право дать удаление или не дать его. Мы должны концентрироваться на тех моментах, которые мы делаем хорошо.

Надо поработать в этом направлении. Когда дело доходит до экстрима и за это нас наказывают, это перебор. Как я уже сказал, решим вопрос.

– В последних матчах Рейдеборн неуверенно играет. Что случилось с ним?

– Пока ничего не случилось, сезон идет. Сейчас не могу ответить, у нас есть тренер вратарей, который мог бы пояснить лучше. Единственное, что могу сказать, полевые игроки должны делать так, чтобы вратарь видел момент броска.

– Почему не получалось реализовывать моменты? Хладнокровия не хватало? Или сказалась долгая пауза в третьем периоде?

– Пауза сказалась на обеих командах, это часть игры. Мы хорошо провели третий период, создали достаточно много, не забили. Бывает. Правильно сменились в овертайме, играли 4 на 3, но не сделали те вещи, которые умеем. Овертайм понравился в плане владения шайбой, но в плане агрессии есть над чем поработать.

– Освежите вашу концепцию снятия вратаря. Вы считаете, что нет смысла ориентироваться на буллиты, или тренируете игру в большинстве?

– Есть возможности в игре что-то потренировать. Сезон напряженный, мало времени для тренировок. Мы должны тренироваться играя.

Снятие вратаря – технический процесс, и возвращение Адама в ворота по ходу овертайма было продиктовано необходимостью. Мы не шли ва-банк, просто считали, что у нас есть преимущество, так как у «Локомотива» в меньшинстве играли одни и те же люди.

Много технических моментов, но самое главное – мы достаточно хорошо сыграли третий период, и правильно было ребятам дать еще шанс забить хороший гол.

– Почему в последнее время игра в овертайме удается хуже?

– Три момента: наши ошибки, соперники подстраиваются, мы не тренируем сильно игру 4 на 3. Это ход, где мы должны дорожить моментом. Стараемся довести шайбу до ворот, закрыв вратаря. Но соперник тоже смотрит видео и готовится, – сказал тренер.

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