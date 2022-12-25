Брюквин о ЦСКА: «Очень рад стать частью великого клуба. Интересно поработать под руководством Федорова, успел получить наставления и задачи»

ответил на вопросы после перехода в ЦСКА.

– С момента перехода в ЦСКА провели уже две игры. Какие впечатления и эмоции от команды?

– Эмоции самые положительные. Команда прекрасно встретила. Очень рад стать частью такого великого клуба.

– Матчи против СКА и «Локомотива» получились разными с точки зрения результата. Чего не хватило команде в Ярославле?

– В Питере мы забили первыми, а в Ярославле упустили преимущество первого гола. Против такой организованной команды тяжело играть в роли догоняющих. Хотя шансы сравнять у нас были велики.

– Как для воспитанника московской школы хоккея, было ли дополнительным стимулом – вновь поиграть ближе к дому?

– Безусловно, я очень рад вернуться домой в Москву, к близким и родным. Это очень сильная поддержка для меня.

– Есть ли дополнительная мотивация, чтобы поработать в ЦСКА под руководством Сергея Викторовича Фёдорова? Возможно, удалось пообщаться за рамками тренировок?

– Да, мне интересно поработать под руководством Сергея Викторовича, успел получить наставления и задачи. Хочу быть максимально полезен команде.

– Следующий матч у ЦСКА против московского «Динамо». Есть ли в нем принципиальность? Учитывая, что дерби будет посвящено 100-летию Всеволода Боброва?

– Конечно, в такой знаменательный день хочется и важно побеждать. Принципиальности нет. Главное – это добиться результата, – сказал нападающий .