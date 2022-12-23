Федоров о том, что Окулов не играл два периода с «Локомотивом»: «Неудачно начал матч, смотрелся ниже уровня, неудачно двигался»
Сергей Федоров прокомментировал поражение от «Локомотива» со счетом 1:3.
– «Локомотив» – с победой. Нам не удалось реализовать те моменты, которые мы создали. Где-то нас зашкалило в плане энергии, эмоций.
Наша команда любит такие игры, но сегодня не все удалось, немного торопились. Было неплохое начало с нашей стороны, но потом пропустили ненужный гол.
Сказал ребятам, что мы сделали много хороших вещей, на них нужно сконцентрироваться. Будем смотреть, какие сочетания заявим на следующую игру.
– После первого периода не играл Константин Окулов. С чем это связано?
– Константин неудачно начал игру, к сожалению. Не знаю, усталость тому причиной или какие-то моральные моменты. Он смотрелся ниже уровня игры, неудачно двигался, пришлось сделать определенные перемены.
– Чем можете объяснить низкую эффективность в атаке?
– «Локомотив» – организованная команда. В концовке нам не хватило пары удачных отскоков, над этим мы работаем.
Наши нападающие играли близко к воротам, а шайба отскакивала на дальний пятак, и не всегда наш игрок оказывался там, потому что два нападающих находились около ворот.
Мы внесли коррективы, в моменте это стало получше, но после второго периода не было преимущества на площадке, как было во втором. Должны были забивать пару шайб там, но не сложилось.
– Как вписался в состав Владимир Брюквин?
– Владимир хорошо сыграл две игры. Время покажет, вписался или нет. Мы приобрели хорошего форварда, который может завершать атаки.
– Что ожидаете от Яроша, об обмене которого стало известно?
– Понимаем, что это высокий праворукий защитник, достаточно мобильный. Играл определенное время в НХЛ. Когда играли против «Авангарда», вспоминаю, что неплохо катается.
В обороне всегда требуется свежая кровь, надеюсь, с его приходом будем чуть стабильнее, лучше. И, конечно, в большинстве сделаем определенные шаги в правильном направлении, – сказал главный тренер ЦСКА.
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