МЧМ-2023. Словакия сыграет с Латвией, Германия против Австрии
В Галифаксе и Монктоне продолжается МЧМ-2023.
Молодежная сборная Словакии сыграет с Латвией, Германия – с Австрией.
Изначально турнир должен был пройти в Новосибирске и Омске, но в итоге был перенесен в Канаду.
Сборная России отстранена от участия в турнире.
Группа А
- Дата проведения
- 31 декабря, 00.30, «Scotiabank Centre»
Группа B
- Дата проведения
- 30 декабря, 19.00, «Avenir Centre»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Комментарии