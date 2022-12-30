МЧМ-2023. Словакия сыграет с Латвией, Германия против Австрии

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В Галифаксе и Монктоне продолжается МЧМ-2023.

Молодежная сборная Словакии сыграет с Латвией, Германия – с Австрией. 

Изначально турнир должен был пройти в Новосибирске и Омске, но в итоге был перенесен в Канаду.

Сборная России отстранена от участия в турнире.

МЧМ-2023

Группа А

Германия U-20 – Австрия U-20
Дата проведения
31 декабря, 00.30, «Scotiabank Centre»
Онлайн матча Видео

 

Группа B

Словакия U-20 – Латвия U-20
Дата проведения
30 декабря, 19.00, «Avenir Centre»
Онлайн матча Видео

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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