Кузнецов о передаче на 802-й гол Овечкина: «Буду плохо себя чувствовать, если забью, и на меня полмира обозлится. И так много хейтеров»

объяснил, почему сам не бросил по пустым воротам, а сделал пас на .

Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче с «Виннипегом» (4:1), забросив 801-ю и 802-ю шайбы в регулярных чемпионатах . Он вышел на 2-е место среди лучших снайперов в истории лиги, опередив Горди Хоу (801). Впереди только Уэйн Гретцки (894).

– После матча вы сфотографировались с Овечкиным, потому что отдали ему тот исторический пас на гол № 802.

– Да, и меня всегда поражало, как Овечкин голоден до голов. Он все еще хочет забивать. Это просто потрясающе, когда ты как игрок к этому причастен.

– Почему вы сами не стали забивать, когда могли бросить по пустым воротам? Ведь и Овечкин вам отдал пас, чтобы вы забили. Но вы ему вернули шайбу.

– Да я просто буду себя плохо чувствовать, если забью, и на меня сразу полмира обозлится. У меня и так много хейтеров.

Это вопрос репутации или чего-то еще, но я скорее потеряю шайбу или верну ее обратно, когда Ови бросит, чем буду присваивать себе тот гол, который мог бы забить Овечкин. И я рад, что исторический момент произошел на глазах наших болельщиков.

– Это так важно для вас?

– Вообще-то да. Очень здорово, что громадная толпа фанатов «Кэпиталс» это увидела.

Ну да, это был гол в пустую сетку ворот. Но я повторю, что рад – это произошло у нас дома. И наши болельщики заслуживают того, чтобы быть частью такого исторического достижения, – сказал нападающий « ».