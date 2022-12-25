Кузнецов о передаче на 802-й гол Овечкина: «Буду плохо себя чувствовать, если забью, и на меня полмира обозлится. И так много хейтеров»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Евгений Кузнецов Виннипег Матч ТВ Хоккей

Евгений Кузнецов объяснил, почему сам не бросил по пустым воротам, а сделал пас на Александра Овечкина.

Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче с «Виннипегом» (4:1), забросив 801-ю и 802-ю шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Он вышел на 2-е место среди лучших снайперов в истории лиги, опередив Горди Хоу (801). Впереди только Уэйн Гретцки (894).

– После матча вы сфотографировались с Овечкиным, потому что отдали ему тот исторический пас на гол № 802.

– Да, и меня всегда поражало, как Овечкин голоден до голов. Он все еще хочет забивать. Это просто потрясающе, когда ты как игрок к этому причастен.

– Почему вы сами не стали забивать, когда могли бросить по пустым воротам? Ведь и Овечкин вам отдал пас, чтобы вы забили. Но вы ему вернули шайбу.

– Да я просто буду себя плохо чувствовать, если забью, и на меня сразу полмира обозлится. У меня и так много хейтеров.

Это вопрос репутации или чего-то еще, но я скорее потеряю шайбу или верну ее обратно, когда Ови бросит, чем буду присваивать себе тот гол, который мог бы забить Овечкин. И я рад, что исторический момент произошел на глазах наших болельщиков.

– Это так важно для вас?

– Вообще-то да. Очень здорово, что громадная толпа фанатов «Кэпиталс» это увидела.

Ну да, это был гол в пустую сетку ворот. Но я повторю, что рад – это произошло у нас дома. И наши болельщики заслуживают того, чтобы быть частью такого исторического достижения, – сказал нападающий «Вашингтона».

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кеша
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Кузя ты лучший ! Комментатор орал Кузя , Кузя ! Круто ! Как тебя немного потролили со спортивной дисциплиной , ты в корне изменился . Настоящий профи ! И проявляет прекрасные человеческие качества ! Красавчик . Это ведь надо иметь игровой интеллект , который безусловно у тебя на высочайшем уровне . Вернул Овечкину и как тот забил !!! Из под двух игроков со спины .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фёдор Кузнецов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Никто бы не злился, всё бы понимали что Ови не хотел голос в пустые рекорд ставить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mechel**
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Полмира не знает кто такой Овечкин
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
raspisanie77
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Верный оруженосец Санчо Панса)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
selso99
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Да это даже логично, какая разница забьет Кузнецов 200 или 230 голов условно за карьеру. А так, если рекорд падёт, останется в истории оруженосцем.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пилипенко Дмитрий
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
После порошка на столе, с тобой уже и так все понятно
0
-7
-7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Stereostrike
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Кузи-красавчик!!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий