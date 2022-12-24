Овечкин о том, что забил 802-й гол в пустые ворота: «Возможно, в том моменте я и не хотел получать передачу. Давай, Кузя, сам!»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Евгений Кузнецов Виннипег Матч ТВ Хоккей

Александр Овечкин высказался о том, что забросил 802-ю шайбу в пустые ворота. 

Капитан «Вашингтона» поставил точку в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (4:1) и вышел на 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, опередив Горди Хоу (801). Впереди теперь только Уэйн Гретцки (894). 

– Там ведь Кузя [Евгений Кузнецов] мог сам забить, но вы ждали, что он отдаст шайбу вам?

– Да, спасибо ему. Но всегда нужно быть готовым к тому, что ты получишь пас. Возможно, в том моменте я и не хотел получать от него передачу. Давай, Кузя, забивай сам! Но он отдал, я бросил – и повторю, что это особенный момент.

Я благодарю ребят из нашей команды, что они мне так помогают забивать. И важно, что это принесло нам победу. После второго перерыва мы вели 2:0. Нам было важно забросить шайбы, чтобы удержать победный счет, – сказал Овечкин. 

Овечкин забросил 802-ю шайбу в НХЛ, поразив пустые ворота со 2-й попытки. Это 54-й такой гол, до рекорда Гретцки – 2

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6 комментариев

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Кукич
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Сыновья Хоу заранее знали какой гол забьет Жирный и хотели красивый гол, а не эмптинеттер
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Кукич
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Ответ Комнатный олень
Гол в пустые,но шедевр)
Ахахаха. Пук Жирного тоже шедевр?
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alexpashc1982@gmail.com
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И на отыбись бросил в сторону ворот. Мастерюга💪 дальше дорога к единому величию на все времена
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Комнатный олень
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Гол в пустые,но шедевр)
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Serge Vendino
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Ответ corazón blanco
Да видно было, что Саня не хотел именно голом в пустые обгонять Хоу, но Кузя решил вернуть.
И Овечкин такой: ну тогда брошу не глядя
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corazón blanco
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Да видно было, что Саня не хотел именно голом в пустые обгонять Хоу, но Кузя решил вернуть.
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