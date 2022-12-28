Мозякин об Овечкине и рекорде Гретцки: «Александр показывает, что в его силах продолжать штамповать голы. Я буду гордиться, что играл с ним в одной команде»

Теги Металлург Мг Вашингтон Сергей Мозякин Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ КХЛ Хоккей

Сергей Мозякин высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки

– Александр Овечкин вышел на второе место в НХЛ по забитым голам. Ваше мнение – Овечкин обойдет великого канадца Гретцки?

– Не хотелось бы загадывать, но я надеюсь на то, что он сможет. Он своей игрой и своей результативностью показывает, что это в его силах – продолжать штамповать голы. Я только буду гордиться тем, что играл с Александром в одной команде, в сборной России, и поддержку его на все 100.

Каждый спортсмен переживает за своих партнеров, очень хорошо, что он преодолел цифру в 802 гола. Осталось совсем чуть-чуть, но как говорится: «Последний шаг – он трудный самый». Хочу пожелать Александру удачи и главное без травм, – сказал бывший нападающий «Металлурга», а ныне директор по развитию молодежи клуба.

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2 комментария

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corazón blanco
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Серега как всегда корректен и доброжелателен, приятно читать такие слова поддержки в адрес Александра.
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Кеша
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Достойные слова легенды о Великом !
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