Мозякин об Овечкине и рекорде Гретцки: «Александр показывает, что в его силах продолжать штамповать голы. Я буду гордиться, что играл с ним в одной команде»

высказался о погоне за рекордом .

– Александр Овечкин вышел на второе место в по забитым голам. Ваше мнение – Овечкин обойдет великого канадца Гретцки?

– Не хотелось бы загадывать, но я надеюсь на то, что он сможет. Он своей игрой и своей результативностью показывает, что это в его силах – продолжать штамповать голы. Я только буду гордиться тем, что играл с Александром в одной команде, в сборной России, и поддержку его на все 100.

Каждый спортсмен переживает за своих партнеров, очень хорошо, что он преодолел цифру в 802 гола. Осталось совсем чуть-чуть, но как говорится: «Последний шаг – он трудный самый». Хочу пожелать Александру удачи и главное без травм, – сказал бывший нападающий « », а ныне директор по развитию молодежи клуба.