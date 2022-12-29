Брендан Лайпсик: «Овечкин – настоящая машина, он не сбавил с возрастом. Александр побьет рекорд Гретцки по голам»

Теги Металлург Мг Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ КХЛ Брендан Лайпсик Р-Спорт Хоккей

Брендан Лайпсик считает, что Александр Овечкин сможет побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

Российский капитан «Вашингтона» на данный момент занимает второе место в истории НХЛ с 802 голами. На счету Гретцки 894 шайбы.

«Овечкин – настоящая машина. С возрастом он не сбавил и не похоже, что собирается останавливаться. Он великолепный игрок, великолепный человек.

Я очень рад, что Овечкин уже на втором месте в списке лучших. Он побьет рекорд Гретцки по голам. Без сомнений», – сказал нападающий «Металлурга», который ранее выступал в «Вашингтоне».

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