Герсонский о том, что «Салават» играет от обороны: «Не согласен с критикой. Такой хоккей придал уверенности команде»

высказался о том, что «Салават» критикуют за игру от обороны.

«Начну с того, что я не согласен с критикой уфимских болельщиков в адрес «Салавата».

Объясню. Когда команда не очень хорошо чувствует себя функционально, чаще всего она начинает матчи, играя от обороны. Я обратил внимание, что в начале сезона « » начинал встречи как раз с оглядкой на тылы. И на мой взгляд, в тот момент перед игроками и тренерским штабом стояла главная задача – проверить свой уровень в борьбе со сложными соперниками, и в идеале выйти из этого с наименьшими потерями. Ведь не секрет, что состав у уфимцев поменялся серьезно, не стало ударного первого звена, на тренерском мостике тренер-новичок…

Но пошли победы, и такая игра придала уверенности команде, она набрала ход и постепенно стала переходить на смешанную игру – уже уделяя до 50% времени активной атаке. Более того, были матчи, где «Салават» вообще предпочитал действовать первым номером.

Что касается , то мне импонирует его манера поведения на скамейке запасных. Он ведет себя спокойно, уравновешенно, не показывает лишних эмоций, чтобы это не влияло на действия игроков. Ведь бывает порой, что даже положительные эмоции тренера приводят к тому, что хоккеисты начинают действовать неверно», – сказал экс-главный тренер «Авангарда».