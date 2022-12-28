Хмелевски и Тертышный подрались в 1-м периоде матча «Трактор» – «Салават»
Саша Хмелевски и Никита Тертышный подрались во время матча между «Салаватом Юлаевым» и «Трактором».
На 13-й минуте игры, при счете 2:0 в пользу челябинской команды, форвард уфимцев Хмелевски устроил стычку с нападающим соперника в средней зоне. Судьи разняли игроков после того, как они упали на лед.
Арбитры наказали обоих хоккеистов пятиминутной дисквалификацией за эту потасовку. Хмелевски также получил «2+10» как зачинщик драки.
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