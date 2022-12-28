Хмелевски и Тертышный подрались в 1-м периоде матча «Трактор» – «Салават»

и подрались во время матча между « » и « ».

На 13-й минуте игры, при счете 2:0 в пользу челябинской команды, форвард уфимцев Хмелевски устроил стычку с нападающим соперника в средней зоне. Судьи разняли игроков после того, как они упали на лед.

Арбитры наказали обоих хоккеистов пятиминутной дисквалификацией за эту потасовку. Хмелевски также получил «2+10» как зачинщик драки.