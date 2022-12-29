Козлов о 2:4: «Салават» робко начал первый период, и «Трактор» этим воспользовался»
Главный тренер «Салавата Юлаева» подвел итоги матча с «Трактором» (2:4).
«Мы немножко робко начали первый период, и соперники этим воспользовались. Но с нашей стороны было много позитивного. Бригада меньшинства успешно сыграла, в атаке чуть-чуть не хватило удачи.
Ребята хорошо действовали как в атаке, так и в обороне, самоотверженно играли, побеждали в единоборствах. Соперники играли хорошо, но не могу сказать, что они доминировали.
Драка Хмелевского — это эмоции. Игра складывалась не совсем так, как нам хотелось, поэтому Саша эмоционально действовал. Я не считаю, что он поступил правильно или неправильно, просто уважаю его решение», – сказал Виктор Козлов.
Трактор был заряжен на игру, полностью читал игру СЮ, подготовился к матчу на все 100%! Первая шайба Кулемина куда еще не шла, а вот вторая - дура...
В итоге, что имеем: первого звена нет, как такового, усиление, которое нам всем обещал г-н Баширов, тоже нет (хотя как же - Мамкин, извините) на фоне других команд, которые суетятся, кого-то подписывают?! Вопрос: для чего в этом сезоне команда выходит на лед? Некоторые скажут, что у команды новый вектор, заново строится...
Так сколько можно ждать это самое "строительство"?! Столько, сколько потребуется...