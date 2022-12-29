Козлов о 2:4: «Салават» робко начал первый период, и «Трактор» этим воспользовался»

Главный тренер « » подвел итоги матча с « » (2:4).

«Мы немножко робко начали первый период, и соперники этим воспользовались. Но с нашей стороны было много позитивного. Бригада меньшинства успешно сыграла, в атаке чуть-чуть не хватило удачи.

Ребята хорошо действовали как в атаке, так и в обороне, самоотверженно играли, побеждали в единоборствах. Соперники играли хорошо, но не могу сказать, что они доминировали.

Драка Хмелевского — это эмоции. Игра складывалась не совсем так, как нам хотелось, поэтому Саша эмоционально действовал. Я не считаю, что он поступил правильно или неправильно, просто уважаю его решение», – сказал .