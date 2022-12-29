Козлов о 2:4: «Салават» робко начал первый период, и «Трактор» этим воспользовался»

Теги Салават Юлаев Трактор Виктор Козлов КХЛ Хоккей

Главный тренер «Салавата Юлаева» подвел итоги матча с «Трактором» (2:4).

«Мы немножко робко начали первый период, и соперники этим воспользовались. Но с нашей стороны было много позитивного. Бригада меньшинства успешно сыграла, в атаке чуть-чуть не хватило удачи.

Ребята хорошо действовали как в атаке, так и в обороне, самоотверженно играли, побеждали в единоборствах. Соперники играли хорошо, но не могу сказать, что они доминировали.

Драка Хмелевского — это эмоции. Игра складывалась не совсем так, как нам хотелось, поэтому Саша эмоционально действовал. Я не считаю, что он поступил правильно или неправильно, просто уважаю его решение», – сказал Виктор Козлов.

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4 комментария

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Ринат Якупов
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Ответ E.Lemarque
Возможно, чисто в психологическом плане. Скорей всего, будет в раме с Авой
У Салавата в этом сезоне с таким составом законное место 7-8 в лучшем случае. Что может сделать Козлов против клубов с такими составами, нечего. Легионеры и те не выходят на лед, болеют. Если в топовых клубах 1-2 молодых, у наших пол команды. Так дешевле. Пусть будет так, но и не надо писать что клуб топовый.
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E.Lemarque
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Ответ RusSh
Непонятно почему когда Кареев пропускает 3 шайбы его меняют, а Ежова когда он пропускает 3 оставляют....в результате вообще 4 пропустил. Кареев по мне понадежнее.
Возможно, чисто в психологическом плане. Скорей всего, будет в раме с Авой
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E.Lemarque
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Да какая там драка, повалялись на льду. Эмоции...)
Трактор был заряжен на игру, полностью читал игру СЮ, подготовился к матчу на все 100%! Первая шайба Кулемина куда еще не шла, а вот вторая - дура...
В итоге, что имеем: первого звена нет, как такового, усиление, которое нам всем обещал г-н Баширов, тоже нет (хотя как же - Мамкин, извините) на фоне других команд, которые суетятся, кого-то подписывают?! Вопрос: для чего в этом сезоне команда выходит на лед? Некоторые скажут, что у команды новый вектор, заново строится...
Так сколько можно ждать это самое "строительство"?! Столько, сколько потребуется...
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RusSh
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Непонятно почему когда Кареев пропускает 3 шайбы его меняют, а Ежова когда он пропускает 3 оставляют....в результате вообще 4 пропустил. Кареев по мне понадежнее.
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