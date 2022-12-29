Гатиятулин о дубле Ткачева: «Раньше у него желание перехлестывало, хотел улучшать, а сейчас нацелен на ворота, хороший бросок»
Главный тренер «Трактора» подвел итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (4:2).
«В паузу нам удалось восстановиться. Мы дали ребятам выходные, возможность подлечиться тем, у кого были повреждения.
Провели хорошую работу как в физическом, так и тактическом плане. Видно, что и движение хорошее, и желание огромное. Понимаем, в каком положении находимся, и делаем все, чтобы из этой ситуации выйти.
У Устименко было видно волнение, но через игры за «Челмет» он набрал форму. Ткачев (автор дубля – прим. Sports.ru) — опытный, мастеровитый игрок. Раньше у него желание перехлестывало, хотел улучшать, а сейчас нацелен на ворота, имеет хороший бросок и этим пользуется, что и приводит к забитым голам», – сказал Анвар Гатиятулин.
Нашим сделать работу над ошибками и победить в Омске!