Гатиятулин о дубле Ткачева: «Раньше у него желание перехлестывало, хотел улучшать, а сейчас нацелен на ворота, хороший бросок»

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Главный тренер «Трактора» подвел итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (4:2).

«В паузу нам удалось восстановиться. Мы дали ребятам выходные, возможность подлечиться тем, у кого были повреждения.

Провели хорошую работу как в физическом, так и тактическом плане. Видно, что и движение хорошее, и желание огромное. Понимаем, в каком положении находимся, и делаем все, чтобы из этой ситуации выйти.

У Устименко было видно волнение, но через игры за «Челмет» он набрал форму. Ткачев (автор дубля – прим. Sports.ru) — опытный, мастеровитый игрок. Раньше у него желание перехлестывало, хотел улучшать, а сейчас нацелен на ворота, имеет хороший бросок и этим пользуется, что и приводит к забитым голам», – сказал Анвар Гатиятулин.

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1 комментарий

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E.Lemarque
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Трактор с заслуженной победой! Молодцы!
Нашим сделать работу над ошибками и победить в Омске!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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