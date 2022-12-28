Ротенберг об 1:3 от ЦСКА: «Счет в серии 2-2 – это абсолютно честно и правильно. Матчи такого уровня нас развивают, каждая игра регулярки – подготовка к плей-офф»

Теги ЦСКА СКА КХЛ Роман Ротенберг Чемпионат.com Хоккей

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги игры с ЦСКА в Фонбет Чемпионате КХЛ (1:3). 

«Мы относимся к каждой встрече по отдельности, стремимся улучшить компоненты игры. Во многих компонентах добавили. Бывает, играешь очень хорошо, но проигрываешь, а играешь хуже – выигрываешь.

Счет в серии 2-2 – это абсолютно честно и правильно, тем интереснее будет следующая игра. Это такая суперсерия, у нас такая же суперсерия с Ярославлем, с московским «Динамо». Матчи такого уровня нас развивают, каждая игра регулярки – подготовка к плей-офф.

Конечно, хотим вернуться и играть при 70 тысячах на «Зенит Арене». Для любого человека, кто работает в хоккее, такие матчи – лучший день. Но задача в таких матчах – выигрывать, надо заслужить победой возвращение на «Зенит Арену».

Дедлайн отработали на максимуме, чтобы создать резервы и усилить состав с учетом травм. Это вынужденные обмены, вынужденная ситуация. Наша задача – сделать все, чтобы был запас прочности. Сделали все, что могли. Довольны, провели большую работу. Есть обойма игроков, с которой будем работать», – сказал Ротенберг.

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9 комментариев

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Кеша
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Ответ Vagner01
Да болеет человек можно понять 😂!
))
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Vagner01
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Ответ Кеша
Да у него семь пятниц на неделе . Несколько дней назад он говорил «поедем за реваншем» , гы гы гы . Тут же все перевернул - теперь 2:2 . Как у детей в шашки , когда играют : «А вот я у тебя выиграл в прошлом году , сейчас счет 2:2»))))
Да болеет человек можно понять 😂!
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Кеша
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Представители клуба дежурят на ветке . Читайте ))). Отвозили вас сегодня с душой.
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Кеша
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Ответ Vagner01
В какой серии? В серии весной 4-1 будет! Как и всегда!
Да у него семь пятниц на неделе . Несколько дней назад он говорил «поедем за реваншем» , гы гы гы . Тут же все перевернул - теперь 2:2 . Как у детей в шашки , когда играют : «А вот я у тебя выиграл в прошлом году , сейчас счет 2:2»))))
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Vagner01
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В какой серии? В серии весной 4-1 будет! Как и всегда!
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Vagner01
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Ответ Sila _v_pravde.Danila
Почему ОХКашники выиграли а мы проиграли ? Как-то неправильно, мы что слабее? И да, Окулов под чем-то был ?
Это дуболом Яшкин всегда под чем- то! А Костю судейство продажное возмутило вот он и завелся! Сами виноваты!
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Sila _v_pravde.Danila
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Почему ОХКашники выиграли а мы проиграли ? Как-то неправильно, мы что слабее? И да, Окулов под чем-то был ?
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Дмитрий9779
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После последней игры в Питере выводы не сделаны.Опять нет реализации большинства,не можем вывести шайбу из зоны и получаем гол,третий гол...где защита?Не реализуем моменты.Опять первый период отбегали и устали.
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Олег Поддубный
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Ротер, ты не тренер. Ты сынок. Во всех смыслах.
Всех КС Москва с волевой!
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