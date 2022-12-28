Ротенберг об 1:3 от ЦСКА: «Счет в серии 2-2 – это абсолютно честно и правильно. Матчи такого уровня нас развивают, каждая игра регулярки – подготовка к плей-офф»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги игры с в Фонбет Чемпионате КХЛ (1:3).

«Мы относимся к каждой встрече по отдельности, стремимся улучшить компоненты игры. Во многих компонентах добавили. Бывает, играешь очень хорошо, но проигрываешь, а играешь хуже – выигрываешь.

Счет в серии 2-2 – это абсолютно честно и правильно, тем интереснее будет следующая игра. Это такая суперсерия, у нас такая же суперсерия с Ярославлем, с московским «Динамо». Матчи такого уровня нас развивают, каждая игра регулярки – подготовка к плей-офф.

Конечно, хотим вернуться и играть при 70 тысячах на «Зенит Арене». Для любого человека, кто работает в хоккее, такие матчи – лучший день. Но задача в таких матчах – выигрывать, надо заслужить победой возвращение на «Зенит Арену».

Дедлайн отработали на максимуме, чтобы создать резервы и усилить состав с учетом травм. Это вынужденные обмены, вынужденная ситуация. Наша задача – сделать все, чтобы был запас прочности. Сделали все, что могли. Довольны, провели большую работу. Есть обойма игроков, с которой будем работать», – сказал Ротенберг.