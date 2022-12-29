Роман Ротенберг: «У СКА есть несколько игроков, которые выбыли до конца сезона»

сообщил, что несколько игроков СКА выбыли до конца сезона.

– не вошел в перечисленный вами список травмированных, которые уже на подходе. У него все серьезнее?

– Я не хочу озвучивать фамилии, но у нас есть несколько игроков, которые выбыли до конца сезона. Когда много пишут о каких-то обменах, то, поверьте мне, – это не от хорошей жизни. Но это наша работа – мы играем на пределе. Бывают травмы до конца сезона.

Знаю, что и в ЦСКА есть ребята, которые выбыли до конца сезона, в других командах. Наша задача подготовить каждого – не идем на риск, не форсируем события.

Сейчас Эмиль Галимов готов на сто процентов – он сыграет в следующем матче. Есть другие ребята, которые играли ключевую роль на старте сезона, когда мы выдавали длительные победные серии. Это наши ключевые игроки – мы их ждем. В то же время мы должны побеждать любым составом – никаких оправданий нет, – сказал главный тренер СКА.