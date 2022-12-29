Роман Ротенберг: «У СКА есть несколько игроков, которые выбыли до конца сезона»

Теги СКА травмы КХЛ Эмиль Галимов Роман Ротенберг Данила Моисеев Хоккей

Роман Ротенберг сообщил, что несколько игроков СКА выбыли до конца сезона.

Данила Моисеев не вошел в перечисленный вами список травмированных, которые уже на подходе. У него все серьезнее?

– Я не хочу озвучивать фамилии, но у нас есть несколько игроков, которые выбыли до конца сезона. Когда много пишут о каких-то обменах, то, поверьте мне, – это не от хорошей жизни. Но это наша работа – мы играем на пределе. Бывают травмы до конца сезона.

Знаю, что и в ЦСКА есть ребята, которые выбыли до конца сезона, в других командах. Наша задача подготовить каждого – не идем на риск, не форсируем события.

Сейчас Эмиль Галимов готов на сто процентов – он сыграет в следующем матче. Есть другие ребята, которые играли ключевую роль на старте сезона, когда мы выдавали длительные победные серии. Это наши ключевые игроки – мы их ждем. В то же время мы должны побеждать любым составом – никаких оправданий нет, – сказал главный тренер СКА.

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2 комментария

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Михаил Вагин
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Моисеев, Швец-Роговой, кто ещё?
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ЧакЧак
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состав на 3 состава
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