Козлов о 3:2 ОТ с «Автомобилистом»: «Напряженный матч с лидером конференции. «Салават» заканчивал в укороченном составе, и я доволен самоотдачей»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги игры с «Автомобилистом» (3:2).
– Напряженный выдался для нас матч. Играли сегодня с лидером конференции. Если учесть, что по ходу игры у нас из строя выбывали игроки и мы заканчивали встречу в укороченном составе, то я доволен той самоотдачей, работоспособностью и заряженностью, которую показали хоккеисты «Салавата Юлаева».
Выстояли в конце в меньшинстве. Очень важная победа, тем более в такой день, когда был «Мишкопад», на котором было собрано много денег на помощь детям.
Ребята молодцы, сделали хороший праздник для болельщиков!
– Будете привлекать кого-то из «Тороса», учитывая новые травмы игроков?
– Да, сейчас будем думать. У кого майка есть, того и будем вызывать, – сказал Козлов.
1 комментарий