Козлов о 3:2 ОТ с «Автомобилистом»: «Напряженный матч с лидером конференции. «Салават» заканчивал в укороченном составе, и я доволен самоотдачей»

Главный тренер « » подвел итоги игры с « » (3:2).

– Напряженный выдался для нас матч. Играли сегодня с лидером конференции. Если учесть, что по ходу игры у нас из строя выбывали игроки и мы заканчивали встречу в укороченном составе, то я доволен той самоотдачей, работоспособностью и заряженностью, которую показали хоккеисты «Салавата Юлаева».

Выстояли в конце в меньшинстве. Очень важная победа, тем более в такой день, когда был «Мишкопад», на котором было собрано много денег на помощь детям.

Ребята молодцы, сделали хороший праздник для болельщиков!

– Будете привлекать кого-то из «Тороса», учитывая новые травмы игроков?

– Да, сейчас будем думать. У кого майка есть, того и будем вызывать, – сказал Козлов.