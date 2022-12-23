Козлов о серьезном разговоре после 1:5 от «Амура»: «Откуда знаете? Владеете информацией больше тренера? Ребята понимают, как надо реагировать»
Виктор Козлов прокомментировал победу над «Адмиралом» со счетом 5:3.
– Спасибо болельщикам, которые пришли на матч, несмотря на прошлое поражение. Александр Кадейкин сделал хет-трик. На счету Данила Аймурзина две передачи. Важная победа после прошлого поражения.
– Как вам обновленные звенья?
– Мне понравилось, как сегодня звенья действовали.
– Был ли серьезный разговор после 1:5 от «Амура»?
– А вы откуда знаете? Вы владеете информацией больше, чем главный тренер? А если серьезно, то все ребята прекрасно понимают, как надо реагировать на такие поражения.
– Много было подставлений в большинстве. Делали на этом акцент?
– Мы разбирали меньшинство «Адмирала», увидели слабые места и ими воспользовались, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».
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