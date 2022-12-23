Козлов о серьезном разговоре после 1:5 от «Амура»: «Откуда знаете? Владеете информацией больше тренера? Ребята понимают, как надо реагировать»

прокомментировал победу над «Адмиралом» со счетом 5:3.

– Спасибо болельщикам, которые пришли на матч, несмотря на прошлое поражение. сделал хет-трик. На счету Данила Аймурзина две передачи. Важная победа после прошлого поражения.

– Как вам обновленные звенья?

– Мне понравилось, как сегодня звенья действовали.

– Был ли серьезный разговор после 1:5 от « »?

– А вы откуда знаете? Вы владеете информацией больше, чем главный тренер? А если серьезно, то все ребята прекрасно понимают, как надо реагировать на такие поражения.

– Много было подставлений в большинстве. Делали на этом акцент?

– Мы разбирали меньшинство « », увидели слабые места и ими воспользовались, – сказал главный тренер « ».