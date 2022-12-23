Козлов о серьезном разговоре после 1:5 от «Амура»: «Откуда знаете? Владеете информацией больше тренера? Ребята понимают, как надо реагировать»

Теги Салават Юлаев Амур Виктор Козлов КХЛ Александр Кадейкин Адмирал Данил Аймурзин Хоккей

Виктор Козлов прокомментировал победу над «Адмиралом» со счетом 5:3.

– Спасибо болельщикам, которые пришли на матч, несмотря на прошлое поражение. Александр Кадейкин сделал хет-трик. На счету Данила Аймурзина две передачи. Важная победа после прошлого поражения.

– Как вам обновленные звенья?

– Мне понравилось, как сегодня звенья действовали.

– Был ли серьезный разговор после 1:5 от «Амура»?

– А вы откуда знаете? Вы владеете информацией больше, чем главный тренер? А если серьезно, то все ребята прекрасно понимают, как надо реагировать на такие поражения.

– Много было подставлений в большинстве. Делали на этом акцент?

– Мы разбирали меньшинство «Адмирала», увидели слабые места и ими воспользовались, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».

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