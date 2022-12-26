Ротенберг о рекорде Гретцки: «Овечкин много работает, тренируется, чтобы стать первым в мире. Пожелаем ему удачи!»

поздравил с выходом на 2-е место в списке снайперов НХЛ.

Капитан « » сделал дубль в матче с «Виннипегом», забросив 801-ю и 802-ю шайбы в регулярных чемпионатах. Он вышел на 2-е место среди лучших снайперов в истории лиги, опередив Горди Хоу (801). Впереди только (894).

«От души поздравляем Александра Овечкина с этим достижением! Саша много работает. Мы встречались с ним летом в Новогорске, когда проходили предсезонные сборы. Он там тренировался, готовился.

Главное пожелать ему здоровья, чтобы он смог выйти на первое место в мире. За каждой шайбой стоит огромный труд. У каждого игрока за любой победой, любым голом – большая работа. Овечкин не исключение. Он много работает, тренируется, чтобы стать первым в мире. Пожелаем ему удачи!» – сказал главный тренер .

💥ДААААААААА! Овечкин – второй снайпер в истории НХЛ! Молчал 4 матча, но положил дубль «Виннипегу» – и обогнал Хоу