Ротенберг об Овечкине на 2-м месте в списке снайперов НХЛ: «От всей души поздравляю Сашу! Он отличный пример для наших игроков и детей, которые смотрят хоккей»

Теги СКА Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ КХЛ Горди Хоу Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг поздравил Александра Овечкина с выходом на второе место в списке снайперов НХЛ.

Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче с «Виннипегом» (4:1), забросив 801-ю и 802-ю шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Он вышел на 2-е место среди лучших снайперов в истории лиги, опередив Горди Хоу (801). Впереди только Уэйн Гретцки (894).

«Мы обсуждали с Сашей еще прошлым летом, когда во время наших сборов он тоже тренировался в Новогорске, что есть только одна задача – максимально хорошо подготовиться к сезону, тренироваться, чтобы занять первое место. Это историческое достижение, но надо смотреть вперед. Еще 92 шайбы до Гретцки.

Я от всей души поздравляю Сашу, желаю ему успехов! Он отличный пример для всех наших игроков и детей, которые смотрят хоккей.

Мы видим статистику Овечкина, он больше всех бросает в НХЛ. У него было 6200 бросков до игры с «Виннипегом», сейчас их могло стать еще больше. Это говорит о том, насколько это тяжелый труд. Без броска нет гола. Нужно стремиться бросать и брать на себя игру», – сказал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР.

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3 комментария

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felipe89
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От всей души - иди как ты лесом
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Melnikov1968
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Мы обсуждали с Сашей еще прошлым летом, когда во время наших сборов он тоже тренировался в Новогорске, что есть только одна задача – максимально хорошо подготовиться к сезону, тренироваться, чтобы занять первое место. Это историческое достижение, но надо смотреть вперед. Еще 92 шайбы до Гретцки. (с). А первое место в каком соревновании??? Гладкий чемпионат не ценится, до первого места по голам в регулярке ещё далеко.... Победа в КС, но это кубок, а не первое место. Что имеет ввиду Ротенберг?
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Sgi
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Дуров , верни стену
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