Ротенберг об Овечкине на 2-м месте в списке снайперов НХЛ: «От всей души поздравляю Сашу! Он отличный пример для наших игроков и детей, которые смотрят хоккей»

Роман Ротенберг поздравил с выходом на второе место в списке снайперов .

Капитан « » сделал дубль в матче с «Виннипегом» (4:1), забросив 801-ю и 802-ю шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Он вышел на 2-е место среди лучших снайперов в истории лиги, опередив Горди Хоу (801). Впереди только (894).

«Мы обсуждали с Сашей еще прошлым летом, когда во время наших сборов он тоже тренировался в Новогорске, что есть только одна задача – максимально хорошо подготовиться к сезону, тренироваться, чтобы занять первое место. Это историческое достижение, но надо смотреть вперед. Еще 92 шайбы до Гретцки.

Я от всей души поздравляю Сашу, желаю ему успехов! Он отличный пример для всех наших игроков и детей, которые смотрят хоккей.

Мы видим статистику Овечкина, он больше всех бросает в НХЛ. У него было 6200 бросков до игры с «Виннипегом», сейчас их могло стать еще больше. Это говорит о том, насколько это тяжелый труд. Без броска нет гола. Нужно стремиться бросать и брать на себя игру», – сказал главный тренер и первый вице-президент ФХР.