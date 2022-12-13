Мирошниченко об Овечкине: «Сделать Ови передачу на рекорд – мечта. Сходство между нами вижу в силовых и броске из офиса»
Иван Мирошниченко сказал, что мечтает отдать Александру Овечкину передачу на рекордный гол.
– После матча с «Трактором» вы сказали, что ваша самая главная цель – «отыграть всю жизнь в НХЛ, как Саня Овечкин». А ведь многие журналисты – в том числе американские – сравнивают вас с Александром.
– Мне очень приятен сам тот факт, что мое имя фигурирует в одном предложении с Александром Овечкиным. Надеюсь, в скором времени он побьет вечный рекорд Уэйна Гретцки. Хочу, чтобы это произошло как можно быстрее. Чтобы Саня с этим не затягивал. Надеюсь когда-нибудь сыграть вместе с ним. А сделать Ови передачу на рекордный гол – мечта.
– В чем именно вы видите сходство между вами?
– Во-первых, в силовых приемах. Александр любит колоть людей на площадке, как стремлюсь и я. Во-вторых, это бросок из офиса. Хотя у меня залетает не каждый второй бросок, как у Ови, но со временем это должно прийти.
– Овечкин принципиально играет всю свою карьеру в НХЛ за один клуб. Вы готовы продолжить его путь и провести всю заокеанскую жизнь в «Кэпиталс»?
– Безусловно. «Вашингтон» выбрал меня в первом раунде после такой тяжелой болезни. Значит, в организации что-то во мне увидели. Я надеюсь быть готовым к «Вашингтону», когда мое время придет, – сказал форвард «Авангарда».
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