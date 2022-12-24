Гендиректор «Зенита» об Овечкине на 2-м месте в списке снайперов НХЛ: «Желаю, чтобы ничто не помешало перегнать Гретцки. И будем ждать в КХЛ»
Александр Медведев поздравил Александра Овечкина с выходом на 2-е место в списке снайперов НХЛ.
Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче с «Виннипегом» (4:1), забросив 801-ю и 802-ю шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Он вышел на 2-е место среди лучших снайперов в истории лиги, опередив Хоу (801). Впереди только Уэйн Гретцки (894).
«Сердечно поздравляю Александра с историческим достижением. Желаю, чтобы ни лучшие вратари НХЛ, ни травмы, ни локауты не помешали ему догнать и перегнать канадскую легенду Уэйна Гретцки, скажем, через три сезона.
А для этого хорошо бы играть и в плей-офф. И будем ждать на сезон-другой в КХЛ», – сказал генеральный директор «Зенита» и бывший президент КХЛ.
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