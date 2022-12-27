Каменский об Овечкине на 2-м месте в списке снайперов НХЛ: «Это мировое достижение в хоккее. Для Александра реально догнать и перегнать Гретцки»

высказался о погоне за рекордом .

Капитан « » сделал дубль в матче с «Виннипегом», забросив 801-ю и 802-ю шайбы в регулярных чемпионатах. Он вышел на 2-е место среди лучших снайперов в истории лиги, опередив Горди Хоу (801). Впереди только Уэйн Гретцки (894).

«Для Александра реально догнать и перегнать Гретцки, будем за это болеть и желать ему дальнейших успехов. То, что он сделал сейчас, это мировое достижение в хоккее, мы только радуемся и получаем удовольствие от его голов и рекордов, хочется пожелать ему здоровья.

Он проводит этот сезон на своем уровне, является лидером своей команды и ведет ее за собой, он показывает тот хоккей, которого от него ждут. Это говорит о высоком мастерстве и любви к хоккею.

Решение НХЛ сделать Овечкина единственной звездой игрового дня? Естественно, лига отмечает такое достижение, это мировой результат для всего хоккея. Не знаю, бывали ли такие случаи раньше», – сказал олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и трехкратный чемпион мира