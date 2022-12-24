Овечкин – 1-я и единственная звезда дня в НХЛ. Он вышел на 2-е место среди лучших снайперов в истории, обогнав Хоу

Теги рейтинги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Горди Хоу Хоккей

Александр Овечкин – первая и единственная звезда дня в НХЛ.

Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче с «Виннипегом» (4:1), забросив 801-ю и 802-ю шайбы в регулярных чемпионатах. 

Он вышел на 2-е место среди лучших снайперов в истории лиги, опередив Горди Хоу (801). Впереди только Уэйн Гретцки (894). 

💥ДААААААААА! Овечкин – второй снайпер в истории НХЛ! Молчал 4 матча, но положил дубль «Виннипегу» – и обогнал Хоу

Хорошо ли знаете рекорды Овечкина? Он уже лидер по забитым шайбам? А по броскам?

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17 комментариев

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Максим Фомин
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Во-первых это красиво...👍
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Григ77
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Умеют величать Великих ))
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ДМ-1чемпион
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Хоу что бы достичь отметки 801 шайбу, понадобилось провести более чем на 400 матчей больше чем Овечкин! Это просто фантастика, что творит Овечкин! Александр супер звезда мирового хоккея!
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hhlg
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Ответ Direct free kick
Не спят, всё пишут и пишут о нелюбимом
Записки душевнобольных. Только представь, Овечкин блин обошёл Горди Хоу и идёт за вечным рекордом Гретцки! Об этом вообще никто не мог подумать. 32 (!) года Хоу и Гретцки были топ-2, теперь только Саша и Уэйн. Какой там Кросби, слёзы бобров ;)
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Александр Балабанов
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Ответ Михаил Блинов
Так как Питсбург больше матчей провёл в плове
Это данные по регуляркам. В НХЛ все базовые карьерные числа только по ним.
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Михаил Блинов
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Ответ Летучий финн
Очки за всю карьеру: Кросби - 1452 ОВЕЧКИН - 1451
Так как Питсбург больше матчей провёл в плове
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Direct free kick
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Ответ hhlg
800 - коронная, 802 - похоронная. Там реально кукушечка уже улетела после 800 ;)
Не спят, всё пишут и пишут о нелюбимом
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hhlg
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Ответ Direct free kick
Сырный алекс, славка, пиум, князьтишины и прочие фанаты середняка из Пенсильвании опустошили все алкомаркеты от расстройства. Великий день!
800 - коронная, 802 - похоронная. Там реально кукушечка уже улетела после 800 ;)
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Фёдор Кузнецов
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А где те кто говорил что Овечкин король минусов? Уже почти вышел в +, а они пропали
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Фёдор Кузнецов
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Ответ Летучий финн
Очки за всю карьеру: Кросби - 1452 ОВЕЧКИН - 1451
Но на исторический рекорд идёт только Овечкин
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Кино Музыка
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Праздники удались, гуляем!
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Летучий финн
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Очки за всю карьеру:
Кросби - 1452
ОВЕЧКИН - 1451
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Bartez1986
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Кукич - 2-я звезда дня. Жопной тягой вышел на околоземную орбиту
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Direct free kick
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Сырный алекс, славка, пиум, князьтишины и прочие фанаты середняка из Пенсильвании опустошили все алкомаркеты от расстройства. Великий день!
+4
-5
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Андрей Кундин
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Батя.
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TR31HK
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Молодцы НХЛ, вот это понятно, уважение!!!! Поддерживаем полностью!!!!!
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corazón blanco
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Ожидаемо, Ови заслужил, великий результат!
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