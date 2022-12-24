Овечкин – 1-я и единственная звезда дня в НХЛ. Он вышел на 2-е место среди лучших снайперов в истории, обогнав Хоу

– первая и единственная звезда дня в НХЛ.

Капитан « » сделал дубль в матче с «Виннипегом» (4:1), забросив 801-ю и 802-ю шайбы в регулярных чемпионатах.

Он вышел на 2-е место среди лучших снайперов в истории лиги, опередив (801). Впереди только Уэйн Гретцки (894).

💥ДААААААААА! Овечкин – второй снайпер в истории НХЛ! Молчал 4 матча, но положил дубль «Виннипегу» – и обогнал Хоу

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