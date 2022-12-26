Депутат Свищев про обращение Гашека к НХЛ: «Где он, а где Овечкин, который в двух шагах от результатов Гретцки? Доминик – история, нафталин»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Доминик Гашек НХЛ Государственная дума Дмитрий Свищев Политика Хоккей

Депутат Дмитрий Свищев оценил влияние на НХЛ призывов Доминика Гашека отстранить россиян.

– Думаете, НХЛ обращает на него внимание? Тем более на фоне таких впечатляющих достижений Овечкина.

– НХЛ – это очень прагматичные ребята, это бизнес-проект, который утвердился десятилетиями. Гашека, думаю, там тоже уважают. Но где он, а где Овечкин, который находится в двух шагах от покорения результатов Гретцки?

НХЛ зарабатывает огромные деньги, в том числе благодаря таким игрокам. А Гашек – это история, нафталин, прочитанная книга, к которой не хочется возвращаться.

Овечкина пусть не трогают, это реально гордость и НХЛ, и России, – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

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9 комментариев

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Ответ ovcov8
Расскажите Свищеву, что у Гашека 6 Везин(7 только у легендарного Жака Планта) и 2 КС. И что он лучший европейский вратарь в истории НХЛ
Он знает об этом! Свищев патриот, а ты хрен с горы! Позор тебе и тебе подобным
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цэсемьэр
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Ответ ovcov8
Расскажите Свищеву, что у Гашека 6 Везин(7 только у легендарного Жака Планта) и 2 КС. И что он лучший европейский вратарь в истории НХЛ
а ещё два Харта и MVP финала Нагано-98, но один фиг упоролся😒
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Cube Litening C:68X
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Ну,так то Гашек олимпийский чемпион..Не последнюю роль там сыграл даже..
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ovcov8
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Расскажите Свищеву, что у Гашека 6 Везин(7 только у легендарного Жака Планта) и 2 КС. И что он лучший европейский вратарь в истории НХЛ
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sava k
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А как у нас дела со спортом обстоят, г-н Свищев ?
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ovcov8
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Овечкин в США, Гашек в Чехии пенсионерит. Каждый там, где ему нравится.
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Matador
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Опять этот свистун разошёлся
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s.nevsky
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- Где Свищев?
- Какой Свищев?
- Зачем Свищев?
("МСТИТЕЛИ. ПЛЕЙ-ОФФ")
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цэсемьэр
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зачем вообще сравнивать? с Гашеком все понятно, он упоролся.
с таким же успехом можно спросить: где Гашек с Овечкиным, и где депутат Свищев?
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