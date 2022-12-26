Депутат Свищев про обращение Гашека к НХЛ: «Где он, а где Овечкин, который в двух шагах от результатов Гретцки? Доминик – история, нафталин»
Депутат Дмитрий Свищев оценил влияние на НХЛ призывов Доминика Гашека отстранить россиян.
– Думаете, НХЛ обращает на него внимание? Тем более на фоне таких впечатляющих достижений Овечкина.
– НХЛ – это очень прагматичные ребята, это бизнес-проект, который утвердился десятилетиями. Гашека, думаю, там тоже уважают. Но где он, а где Овечкин, который находится в двух шагах от покорения результатов Гретцки?
НХЛ зарабатывает огромные деньги, в том числе благодаря таким игрокам. А Гашек – это история, нафталин, прочитанная книга, к которой не хочется возвращаться.
Овечкина пусть не трогают, это реально гордость и НХЛ, и России, – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.
- Какой Свищев?
- Зачем Свищев?
("МСТИТЕЛИ. ПЛЕЙ-ОФФ")
с таким же успехом можно спросить: где Гашек с Овечкиным, и где депутат Свищев?