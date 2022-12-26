Фетисов об Овечкине: «Его миссия – установить рекорд не только хоккейный, но и рекорд мирового уровня во всех видах спорта»

Теги Вашингтон Вячеслав Фетисов Александр Овечкин Уэйн Гретцки Тед Леонсис КХЛ рекорды ТАСС Хоккей

Вячеслав Фетисов прокомментировал заявление владельца «Вашингтона».

Ранее Тед Леонсис сообщил, что клуб не будет уходить в перестройку, пока Александр Овечкин идет на рекорд Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона» занимает второе место среди лучших снайперов в истории НХЛ (802). Впереди только Гретцки (894).

«Хозяин – барин, тут нечего добавить. Это эпохальное событие, Леонсис понимает, что это то, о чем будут говорить, что поможет продавать билеты и что будет позиционировать «Вашингтон» как совершенно другой клуб. Да, это разумное решение.

Хочу Саше пожелать удачи. У него миссия установить рекорд, который является не только хоккейным, но и рекордом мирового уровня во всех видах спорта», – заявил двукратный олимпийский чемпион.

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10 комментариев

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Евгений Исаев
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Фетисов вообще все мозги покурил? В каком виде спорта, кроме хоккея, может Саня рекорды бить? Какой к черту "рекорд мирового уровня ВО ВСЕХ ВИДАХ СПОРТА"? Дед рехнулся?!
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maddantist maddantist
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Ну вот....теперь у него есть миссия...
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Edward XVII
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Месси снова должен напрячься? Только только обошел Роналду и сравнялся с Марадоной, а тут еще и Овечкин подошел!
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Сергей Пузанков
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Какой-то маразм развели. Леброн в этом сезоне скорее всего побьёт рекорд Джаббара (который держится дольше рекорда Гретцки), но ни сам игрок ни клуб про это вообще не говорят, они думают как бы начать побеждать, пусть и получается фигово. А тут до рекорда ещё 2-3 года, а уже никому ничего другого не интересно как будто
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adimsonekat
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Как же все стараются примазаться к рекорду Ови. И уже не только в хоккее, оказывается. Вот побьет Саня рекорд, и это будет величайшим достижением российского спорта, науки, искусства, космонавтики и животноводства! Фетисову и Третьяку - по ордену.
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dimitrii36
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не считаю, что Ови гонится за рекордом, оный кайфует от игры, вся семья кайфует, все - кто поддерживают - кайфуют, миссия ли енто...
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Melnikov1968
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Уже сейчас Овечкин вписал свое имя в историю. Только как хоккейный рекорд связан, например, с рекордом в беге на 100 метров?
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вперёд спартак
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Радио ,,Овечкин" уже поднадоело
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Eliza77
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Саня, давай! Вася Россия за тебя топит!
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Eliza77
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Саня, давай! Вася Россия за тебя топит!
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