Фетисов об Овечкине: «Его миссия – установить рекорд не только хоккейный, но и рекорд мирового уровня во всех видах спорта»
Вячеслав Фетисов прокомментировал заявление владельца «Вашингтона».
Ранее Тед Леонсис сообщил, что клуб не будет уходить в перестройку, пока Александр Овечкин идет на рекорд Уэйна Гретцки.
Капитан «Вашингтона» занимает второе место среди лучших снайперов в истории НХЛ (802). Впереди только Гретцки (894).
«Хозяин – барин, тут нечего добавить. Это эпохальное событие, Леонсис понимает, что это то, о чем будут говорить, что поможет продавать билеты и что будет позиционировать «Вашингтон» как совершенно другой клуб. Да, это разумное решение.
Хочу Саше пожелать удачи. У него миссия установить рекорд, который является не только хоккейным, но и рекордом мирового уровня во всех видах спорта», – заявил двукратный олимпийский чемпион.
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