Фетисов об Овечкине: «Его миссия – установить рекорд не только хоккейный, но и рекорд мирового уровня во всех видах спорта»

прокомментировал заявление владельца «Вашингтона».

Ранее Тед Леонсис сообщил, что клуб не будет уходить в перестройку, пока идет на рекорд Уэйна Гретцки.

Капитан « » занимает второе место среди лучших снайперов в истории НХЛ (802). Впереди только Гретцки (894).

«Хозяин – барин, тут нечего добавить. Это эпохальное событие, Леонсис понимает, что это то, о чем будут говорить, что поможет продавать билеты и что будет позиционировать «Вашингтон» как совершенно другой клуб. Да, это разумное решение.

Хочу Саше пожелать удачи. У него миссия установить рекорд, который является не только хоккейным, но и рекордом мирового уровня во всех видах спорта», – заявил двукратный олимпийский чемпион.