Юрий Семин: «Хвича ничем не уступает Марадоне. Он возмужал – от него отлетают, как от Овечкина»
Юрий Семин считает сравнения Хвичи Кварацхелии и Диего Марадоны справедливыми.
– У Хвичи в Неаполе прозвище «Кварадона». Это не перебор? Хвича в космос не улетит?
– Я думаю, нет. Он скромный парень. Голова у него не закружится. У него окружение хорошее. Он ему ничем не уступает.
– Хвича не уступает Марадоне? Да ладно?
– Он не уступает по физическим данным. Бежит он не слабее. Может быть, на дистанции побыстрее даже.
Хвича сейчас стал терпеливым к ударам. В России после каждого столкновения он падал, лежал, доктора ждал. Здесь он все это убрал.
Он счастлив. У него счастливое лицо. Он возмужал, мощный стал. Держит удар, от него отлетают, как от Овечкина, когда он в футбол играл с блогерами. Глаза счастливые у него, он красиво, хорошо выглядит, хорошо очень говорит. Он видит цель для себя.
– Какая цель у него?
– Думаю, у него цель простая – каждый день лучше и лучше играть. Мы договорились: если они чемпионами становятся, то мы здесь все собираемся и празднуем.
Как ему можно уходить, если его за полгода уже приравнивают к Марадоне. Согласен, что это авансом, но люди уже равняют его с такой большой величиной, – сказал бывший главный тренер «Локомотива» в разговоре с Нобелем Арустамяном.
1) Бежит он не слабее.
2) Терпелив к ударам.
3) Он счастлив.
4) Он возмужал.
5) Мощным стал.
6) Держит удар.
7) Глаза счастливые у него.
8) Он красиво, хорошо выглядит,
9) Хорошо очень говорит.
10) Он видит цель для себя.
И ты уже Марадона
Немаловажное дополнение к предыдущему высказыванию.
Мало ли, с какой скоростью бежит. Это же не стометровка.
Футболист хороший, но сравнивать с Марадоной...
Пусть развивает свой талант и дальше, удачи ему.
Легко побеждать на ЧМ, когда там нет Грузии