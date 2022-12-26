Юрий Семин: «Хвича ничем не уступает Марадоне. Он возмужал – от него отлетают, как от Овечкина»

Теги Юрий Семин серия А Италия Александр Овечкин Наполи Диего Марадона Нобель Арустамян Хвича Кварацхелия Футбол

Юрий Семин считает сравнения Хвичи Кварацхелии и Диего Марадоны справедливыми.

– У Хвичи в Неаполе прозвище «Кварадона». Это не перебор? Хвича в космос не улетит?

– Я думаю, нет. Он скромный парень. Голова у него не закружится. У него окружение хорошее. Он ему ничем не уступает.

– Хвича не уступает Марадоне? Да ладно?

– Он не уступает по физическим данным. Бежит он не слабее. Может быть, на дистанции побыстрее даже.

Хвича сейчас стал терпеливым к ударам. В России после каждого столкновения он падал, лежал, доктора ждал. Здесь он все это убрал.

Он счастлив. У него счастливое лицо. Он возмужал, мощный стал. Держит удар, от него отлетают, как от Овечкина, когда он в футбол играл с блогерами. Глаза счастливые у него, он красиво, хорошо выглядит, хорошо очень говорит. Он видит цель для себя.

– Какая цель у него?

– Думаю, у него цель простая – каждый день лучше и лучше играть. Мы договорились: если они чемпионами становятся, то мы здесь все собираемся и празднуем.

Как ему можно уходить, если его за полгода уже приравнивают к Марадоне. Согласен, что это авансом, но люди уже равняют его с такой большой величиной, – сказал бывший главный тренер «Локомотива» в разговоре с Нобелем Арустамяном.

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33 комментария

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ezhik38
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Футболисты польского "Рукава" с удивлением пожали плечами...))
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Nerazzurri-88
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Ответ alexis2020
С Марадоной Юрий Палыч погорячился, но Хвича вполне может стать лучшим игроком с постсоветского пространства (пока что есть Шевченко, Аршавин и Мхитарян)
Мхитарян? Серьёзно?)
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
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Ответ alexis2020
С Марадоной Юрий Палыч погорячился, но Хвича вполне может стать лучшим игроком с постсоветского пространства (пока что есть Шевченко, Аршавин и Мхитарян)
Ну Аршавин с натяжкой. Из за короткого срока его фиерии
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Н.Ф.
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Хвича не уступает Марадоне. Доказательства:

1) Бежит он не слабее.
2) Терпелив к ударам.
3) Он счастлив.
4) Он возмужал.
5) Мощным стал.
6) Держит удар.
7) Глаза счастливые у него.
8) Он красиво, хорошо выглядит,
9) Хорошо очень говорит.
10) Он видит цель для себя.
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Gestor_36
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дед похоже с вина на бояру пересел, стал чушь нести постоянно
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Евгений Кузнецов
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на поле Хвича показывает Магию - а так в мире могут только единицы! надеюсь, будет расти и дальше
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redbalance
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Алкоголь зло.
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ВладимирНеПутин
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Ответ инок
Молодец Хвича. Наконец-то нашел свою команду - Наполи. Пусть развивает свой талант и дальше, удачи ему.
К нормальному тренеру попал наконец-то
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artpal
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Ответ Михаил1970
Марадона уже не в тренде. Его Месси затмил.
Ну здесь сравнивают именно с Марадоной в связи с игрой за Наполи
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pelod
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Комментаторы сразу оскорбились и Палыча начали алкашом обзывать. Новость хоть бы прочитали полностью для начала. Он сказал, что физически Марадоне он не уступает, а сравнение с ним это большой аванс.
дебичи как обычно не читают дальше заголовка, а заголовок для хайпа и не соответствует статье. Типикал спорцц с обеих сторон.
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Экспертное мнение
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Ответ Михаил1970
Марадона уже не в тренде. Его Месси затмил.
В Наполи Марадона всё же остается в тренде. Но Хвича может это исправить уже в этом сезоне.
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Валентин Шишкин
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Скорость и терпение - всё, что нужно.
И ты уже Марадона
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Alex1104
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" Он не уступает по физическим данным. Бежит он не слабее. Может быть, на дистанции побыстрее даже."

Немаловажное дополнение к предыдущему высказыванию.
Мало ли, с какой скоростью бежит. Это же не стометровка.
Футболист хороший, но сравнивать с Марадоной...
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инок
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Молодец Хвича. Наконец-то нашел свою команду - Наполи.
Пусть развивает свой талант и дальше, удачи ему.
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Гамарджоба Генацвале
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Комментаторы сразу оскорбились и Палыча начали алкашом обзывать. Новость хоть бы прочитали полностью для начала. Он сказал, что физически Марадоне он не уступает, а сравнение с ним это большой аванс.
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alexis2020
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С Марадоной Юрий Палыч погорячился, но Хвича вполне может стать лучшим игроком с постсоветского пространства (пока что есть Шевченко, Аршавин и Мхитарян)
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Teodrakis
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Хвича>Марадона>Месси
Легко побеждать на ЧМ, когда там нет Грузии
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Великий Алонсо
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Хвича лучше чем Месси уже даже сейчас.
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Пирс Морган
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Санитаров, быстрее
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Александра Александрова
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Это конечно уже чересчур Юрий Палыч ,тут многие говорят что Месси с 42 титулами , лучший бомбардир и плеймейкер с миллионами рекордов уступает Марадоне , а тут какой то юнец, который по сути ещё ничего не показал ,лучше Марадоны , это большой такой аванс )))))
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Barcelona Forever
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После таких слов теперь у персофаночек Волосамизабивалду Хвича будет лучше Месси🤣
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Арсений Элин
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Мне кажется сейчас рано говорить и делать какие либо сравнения,этими преждевременными заявлениями только сотрясаете воздух. Парень сам свою историю пишет,не надо мешать глупыми сравнениями!
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Михаил1970
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Марадона уже не в тренде. Его Месси затмил.
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Fox_Mulder_12
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Не надо накидываться на Палыча, человек старый, не поминает, что говорит.
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Lil_bow_woW
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Ответ Benner
Жигуль ничем не уступает Мерсу
Он тоже едет
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