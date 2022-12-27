«Торнадо» про слова шведской хоккеистки о том, что ее заставляли пить водку: «Возможно, Ким просто очень скучает по жизни в России!»
«Торнадо» отреагировало на слова Ким Мартин Хассон о том, что в клубе ее заставляли пить водку.
«Возможно, Ким просто очень скучает по жизни в России!
Это не соответствует действительности», – сказали в пресс-службе подмосковного клуба.
Вратарь Ким Мартин Хассон – серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр в составе сборной Швеции. В сезоне-2011/12 она выступала за «Торнадо».
Шведская хоккеистка Мартин Хассон об игре в России: «Нас заставляли пить водку с директором клуба. Алкоголя было много, отказ считался грубостью»
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