«Торнадо» про слова шведской хоккеистки о том, что ее заставляли пить водку: «Возможно, Ким просто очень скучает по жизни в России!»

Теги женский хоккей сборная Швеции жен Торнадо Женская хоккейная лига алкоголь и спорт Хоккей

«Торнадо» отреагировало на слова Ким Мартин Хассон о том, что в клубе ее заставляли пить водку.

«Возможно, Ким просто очень скучает по жизни в России!

Это не соответствует действительности», – сказали в пресс-службе подмосковного клуба.

Вратарь Ким Мартин Хассон – серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр в составе сборной Швеции. В сезоне-2011/12 она выступала за «Торнадо».

Шведская хоккеистка Мартин Хассон об игре в России: «Нас заставляли пить водку с директором клуба. Алкоголя было много, отказ считался грубостью»

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5 комментариев

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Coongur
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Пойду-ка заставлю себя выпить водки)
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ART DK
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«А пили мы не из рюмок и даже не из бутылок, а из огромных чанов прямо со спиртзавода. В тот же день я впервые отбилась от медведя на улице ударив его балалайкой» - также рассказала Ким в своем интервью
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Arsen_Kop
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Ответ Ебздрогыч
Потому что это была не водка, а чистый спирт! По праздникам - кротовуха
Очевидно, даме предлагать водку не комильфо)))
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Ебздрогыч
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Потому что это была не водка, а чистый спирт! По праздникам - кротовуха
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