Шведская хоккеистка Мартин Хассон об игре в России: «Нас заставляли пить водку с директором клуба. Алкоголя было много, отказ считался грубостью»

Теги женский хоккей сборная Швеции жен Женская хоккейная лига алкоголь и спорт Хоккей

Вратарь Ким Мартин Хассон рассказала, что в России ее заставляли пить водку.

В сезоне-2011/12 она выступала за подмосковный «Торнадо».

– Жить в России было необычно. Это был хороший год с хоккейной точки зрения, но во многих смыслах это был целый новый мир.

Однажды, когда я поранилась, мне хотели дать шприц, содержимое которого я не знала. Я отказалась. Нас заставляли пить водку с директором клуба. Алкоголя было много, и отказываться от него считалось грубостью. Иногда я пила, иногда просто притворялась и потихоньку выливала.

– Как часто русским хотелось выпить водки?

– Все время, когда мы побеждали. С директором клуба или со спонсорами – но я также скажу, что простые русские, с которыми я познакомилась, были очень добрыми и милыми, – сказала серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр в составе сборной Швеции.

5 комментариев

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Лизавета Анна -Мария
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Заставляли, ага! Очень удобное нашла оправдание своему пристрастию к нашей водочке;)
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Adeen
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При чём, заставляли по приказу лично Путина.
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AlexPaxare
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Ага..., А кто кричал мне до краев, мне до краев наливай.
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Ебздрогыч
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Потом заставляли играть на балалайке, выгуливать медведя главного спонсора клуба, похмеляться приходилось ракетным топливом...
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Alex1104
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Постоянно приходили медведи и совали в руки балалайки
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