Шведская хоккеистка Мартин Хассон об игре в России: «Нас заставляли пить водку с директором клуба. Алкоголя было много, отказ считался грубостью»

Вратарь Ким Мартин Хассон рассказала, что в России ее заставляли пить водку.

В сезоне-2011/12 она выступала за подмосковный «Торнадо».

– Жить в России было необычно. Это был хороший год с хоккейной точки зрения, но во многих смыслах это был целый новый мир.

Однажды, когда я поранилась, мне хотели дать шприц, содержимое которого я не знала. Я отказалась. Нас заставляли пить водку с директором клуба. Алкоголя было много, и отказываться от него считалось грубостью. Иногда я пила, иногда просто притворялась и потихоньку выливала.

– Как часто русским хотелось выпить водки?

– Все время, когда мы побеждали. С директором клуба или со спонсорами – но я также скажу, что простые русские, с которыми я познакомилась, были очень добрыми и милыми, – сказала серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр в составе сборной Швеции.