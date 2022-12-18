Ротенберг о хоккее «3 на 3»: «Обсудим возможность создания женской сборной. Она обязательно нужна»

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Роман Ротенберг сообщил, что ФХР может создать женскую сборную по хоккею «3 на 3». 

«Мы считаем, что у нас сильная женская сборная и надо развивать и команды 3х3, и 5х5. Хоккей 3х3 дополняет классический хоккей, и тут не нужно что-либо исключать.

Хоккей 3х3 – это часть большого хоккея, важная деталь, которая помогает развитию, и, конечно, для женского хоккея обязательно нужна такая сборная.

Мы обсудим возможность ее создания», – сказал первый вице-президент федерации. 

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