Ротенберг о хоккее «3 на 3»: «Обсудим возможность создания женской сборной. Она обязательно нужна»

сообщил, что может создать женскую сборную по хоккею «3 на 3».

«Мы считаем, что у нас сильная женская сборная и надо развивать и команды 3х3, и 5х5. Хоккей 3х3 дополняет классический хоккей, и тут не нужно что-либо исключать.

Хоккей 3х3 – это часть большого хоккея, важная деталь, которая помогает развитию, и, конечно, для женского хоккея обязательно нужна такая сборная.

Мы обсудим возможность ее создания», – сказал первый вице-президент федерации.

Как хоккей 3х3 стал форматом будущего: кто ходит, чем отличается от классики и какие у него проблемы