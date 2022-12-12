Пругова о работе комментатором: «Хочется поменять стереотип, что девушки – это не только милое личико. Представляю не только себя, а всю женскую лигу»

рассказала о работе комментатором на «КХЛ ТВ».

– Вы – действующий игрок ЖХЛ, но приехали на Матч звезд и Кубок вызова МХЛ в роли комментатора. Как родилась эта идея?

– Мне поступило предложение от руководства КХЛ. С начала сезона меня привлекали к матчам лиги в роли эксперта и комментатора.

До этого я год работала экспертом на башкирском телевидении. Опыт имелся. Мне предложили попробовать – я, конечно, согласилась. Это очень интересный опыт.

Хочется поменять у болельщиков, в том числе мужской половины, стереотип, что девушки – это не только милое личико и что мы еще и умеем грамотно рассказывать про хоккей.

– Нашел фотографию блокнота, где указаны сложные для постановки ударения слова. Вы сами готовили комментаторский конспект?

– Расскажу, как все было. Когда я в первый раз попала в студию, поняла, что в повседневной жизни мы часто разговариваем неправильно.

В жизни не обращаешь внимания на ударения или интонационные акценты. Думаешь, что так и должно быть. Не будешь же заходить в орфографический словарь, чтобы узнать, как правильно написать и произнести слово.

Огромное спасибо моему наставнику – Дмитрию Федорову. Как только я допускаю ошибку, он сразу говорит об этом. Я завела блокнот и все записывала. Использовала разные типы памяти: механическую и зрительную, чтобы запомнить и искоренить ошибки из речи.

Иногда сталкиваюсь с тем, что приезжая домой после матчей и общаясь с родными, начинаю поправлять их, когда они говорят неправильно. Делаю это не для того, чтобы унизить.

Просто объясняю, как правильно говорить. Родители, конечно, потерпели. Говорили мне: «Ты что такой умной стала?» Зато это хороший опыт. Мы сами создаем вокруг себя общество, которое будет говорить правильно.

– Много допускали ошибок первое время? На каких словах спотыкались?

– Раньше я даже не обращала внимание на слово «вбрасывание». Я сама родилась в Хабаровске.

Многие тренеры, с которыми работала, говорят «сбрасывание». С акцентом на согласную «с», а не на «б». Оказывается, и я так говорила. Потом, пересмотрев трансляции, услышала ошибку и исправила ее.

Понимаю, что я представляю не только себя, а всю женскую лигу. Смотря и слушая меня, болельщики будут думать обо всех игроках ЖХЛ: что девушки грамотные, умеют размышлять о хоккее. Так что допускать ошибок больше нельзя, – сказала вратарь уфимской .