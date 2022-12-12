Вратарь Пругова о рекорде Гретцки: «Овечкину все по плечу. Это уникальный человек в современной истории хоккея»

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Анна Пругова считает Александра Овечкина уникальным человеком в современной истории хоккея.

Капитан «Вашингтона» забил 797-й гол в НХЛ, поразив пустые ворота «Виннипега» (5:2). Он занимает третье место среди лучших снайперов в истории лиги. Впереди только Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801).

– Как думаете, Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки?

– Так один из рекордов он уже побил – по голам на выезде. Мне понравилось, как фанаты скандировали его имя, причем «Вашингтон» играл в гостях.

Думаю, Александру все по плечу. Это уникальный человек в современной истории хоккея. Думаю, он не зацикливается на этом, но все фанаты, эксперты и околохоккейные люди ждут обновления рекорда. Будет круто, если у Александра это получится, – сказала вратарь уфимской «Агидели».

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