Вратарь Пругова о рекорде Гретцки: «Овечкину все по плечу. Это уникальный человек в современной истории хоккея»

Анна Пругова считает уникальным человеком в современной истории хоккея.

Капитан забил 797-й гол в , поразив пустые ворота «Виннипега» (5:2). Он занимает третье место среди лучших снайперов в истории лиги. Впереди только Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801).

– Как думаете, Александр Овечкин побьет рекорд ?

– Так один из рекордов он уже побил – по голам на выезде. Мне понравилось, как фанаты скандировали его имя, причем «Вашингтон» играл в гостях.

Думаю, Александру все по плечу. Это уникальный человек в современной истории хоккея. Думаю, он не зацикливается на этом, но все фанаты, эксперты и околохоккейные люди ждут обновления рекорда. Будет круто, если у Александра это получится, – сказала вратарь уфимской .