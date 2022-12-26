Кудашов о 2:1: «Трех шайб маловато, и «Динамо», и ЦСКА создали больше. Соперник играл очень хорошо»

Главный тренер «Динамо» подвел итоги матча с (2:1).

– Хорошая игра получилась, думаю, зрителям понравилась. Моментов много было, единственное – 3 шайб маловато, создали больше моментов и « », и ЦСКА. Понравилось, как играли: и в атаке, и в обороне, и самоотверженность.

– Образцово-показательная игра в обороне, всего две минуты штрафа. С чем связано?

– ЦСКА играл очень хорошо: быстро, агрессивно. Надо отдать должное игрокам: не цепляли, держали себя в руках.

– Почему отсутствовал Артем Волков?

– У нас еще двое не играют, сейчас такая часть сезона, что все будут меняться, вне зависимости от того, кто как играет.

– Что вы сказали команде после удачного первого периода? Ведь вроде бы игра хорошо идет, но внутренняя настороженность присутствует.

– Сказал, что дальше будет другая игра. В хоккее не бывает такого, чтобы команда все 60 минут доминировала, по крайней мере в нашей лиге, так как команды не сильно отличаются уровнем.

Команда эпизодически играет то в атаке, то в обороне, поэтому надо быть готовым. Тем более ЦСКА – чемпион, такая команда, которая не будет постоянно играть в обороне, она будет нападать постоянно.

– Следующий матч «Динамо» – с «Сочи». Конечно, тренер в первую очередь смотрит на свою команду, но в составе соперника сейчас молодой и перспективный защитник, арендованный из «Динамо», – Василий Мачулин. Вам будет интересно посмотреть на этого игрока на фоне своей же команды?

– Я смотрю каждую игру, все игры на предсезонке смотрел и даже передаю ему кое-какие вещи, поэтому здесь ничего особенного не будет. Я очень рад за Васю, ему нужно было играть на этом уровне, он получает практику, незаменимый опыт, – сказал Кудашов.