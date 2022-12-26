«Динамо» и «Торпедо» выиграли по 5 матчей подряд, у «Спартака» 5 поражений кряду

«Динамо» продлило серию побед в Фонбет Чемпионате КХЛ, одолев (2:1).

Команда Алексея Кудашова начиная с 8 декабря выиграла пять раз подряд. Ранее она нанесла два поражения «Спартаку», а также победила минское « » и «Трактор».

Далее московский клуб сыграет в гостях у «Сочи» – это случится 30 декабря.

Также пятый матч подряд сегодня выиграло « ». Сегодня оно разгромило « » (7:3).

Ранее команда победила ЦСКА, «Северсталь», «Витязь» и «Нефтехимик».

Ее следующий матч назначен на 28 декабря – против « » в Минске.

« » тоже добивается одинакового результата пять игр подряд. Команда Игоря Гришина сегодня проиграла « », и это ее пятое поражение за последние пять матчей.

В последний раз московский клуб побеждал 4 декабря. Затем дважды уступил «Локомотиву», дважды – московскому «Динамо», еще раз – СКА.

В следующей игре «Спартак» встретится с «Северсталью» (28 декабря).