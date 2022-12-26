«Динамо» и «Торпедо» выиграли по 5 матчей подряд, у «Спартака» 5 поражений кряду
«Динамо» продлило серию побед в Фонбет Чемпионате КХЛ, одолев ЦСКА (2:1).
Команда Алексея Кудашова начиная с 8 декабря выиграла пять раз подряд. Ранее она нанесла два поражения «Спартаку», а также победила минское «Динамо» и «Трактор».
Далее московский клуб сыграет в гостях у «Сочи» – это случится 30 декабря.
Также пятый матч подряд сегодня выиграло «Торпедо». Сегодня оно разгромило «Куньлунь» (7:3).
Ранее команда Игоря Ларионова победила ЦСКА, «Северсталь», «Витязь» и «Нефтехимик».
Ее следующий матч назначен на 28 декабря – против «Динамо» в Минске.
«Спартак» тоже добивается одинакового результата пять игр подряд. Команда Игоря Гришина сегодня проиграла «Локомотиву», и это ее пятое поражение за последние пять матчей.
В последний раз московский клуб побеждал 4 декабря. Затем дважды уступил «Локомотиву», дважды – московскому «Динамо», еще раз – СКА.
В следующей игре «Спартак» встретится с «Северсталью» (28 декабря).
Ждём возвращения О’Делла.