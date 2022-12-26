«Динамо» и «Торпедо» выиграли по 5 матчей подряд, у «Спартака» 5 поражений кряду

Теги ЦСКА Локомотив Спартак Торпедо Алексей Кудашов Игорь Ларионов КХЛ Динамо Куньлунь Ред Стар Игорь Гришин Хоккей

«Динамо» продлило серию побед в Фонбет Чемпионате КХЛ, одолев ЦСКА (2:1).

Команда Алексея Кудашова начиная с 8 декабря выиграла пять раз подряд. Ранее она нанесла два поражения «Спартаку», а также победила минское «Динамо» и «Трактор».

Далее московский клуб сыграет в гостях у «Сочи» – это случится 30 декабря.

Также пятый матч подряд сегодня выиграло «Торпедо». Сегодня оно разгромило «Куньлунь» (7:3).

Ранее команда Игоря Ларионова победила ЦСКА, «Северсталь», «Витязь» и «Нефтехимик».

Ее следующий матч назначен на 28 декабря – против «Динамо» в Минске.

«Спартак» тоже добивается одинакового результата пять игр подряд. Команда Игоря Гришина сегодня проиграла «Локомотиву», и это ее пятое поражение за последние пять матчей.

В последний раз московский клуб побеждал 4 декабря. Затем дважды уступил «Локомотиву», дважды – московскому «Динамо», еще раз – СКА.

В следующей игре «Спартак» встретится с «Северсталью» (28 декабря).

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6 комментариев

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Александр Ремизов
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Ответ Иван Павлов
Приятно, что Динамо наконец выходит из продолжительного спада. Хочется отметить Никонова - идеальный игрок для нижних звеньев, очень много борьбы выигрывает, оказывает давление на соперника. Молодец. Ждём возвращения О’Делла.
Андрей кстати воспитанник Торпедо
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Позитивный
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Торпедо и Динамо - команды открытия этого сезона. 😜
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Кеша
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Ответ Иван Павлов
Приятно, что Динамо наконец выходит из продолжительного спада. Хочется отметить Никонова - идеальный игрок для нижних звеньев, очень много борьбы выигрывает, оказывает давление на соперника. Молодец. Ждём возвращения О’Делла.
Сегодня все звенья играли надежно . В третьем потрепали нервы немного. Сильно сели в оборону .
+3
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цэсемьэр
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у Спартака календарь дикий просто, ничего удивительного
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Кеша
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Следующие матчи выездные у Динамо в Сочи и Торпедо с Северсталью. Желаю продолжения победной серии обоим клубам
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Иван Павлов
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Приятно, что Динамо наконец выходит из продолжительного спада. Хочется отметить Никонова - идеальный игрок для нижних звеньев, очень много борьбы выигрывает, оказывает давление на соперника. Молодец.

Ждём возвращения О’Делла.
+4
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