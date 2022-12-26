Федоров про 1:2 с «Динамо»: «Завершение ЦСКА оставляет желать лучшего. И есть ребята с переизбытком энергии»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров подвел итоги игры с московским « » (1:2).

– «Динамо» с победой, хорошие скорости продемонстрировали. К сожалению, нам не удалось все 60 минут сыграть в тот хоккей, который мы показали во втором периоде и в большей части третьего периода. Завершение оставляет желать лучшего. Мы создали немного голевых моментов, но они были очень качественные.

Проиграли хорошему сопернику, опять пропустили первыми. Думаю, найдем причины и устраним их.

У нас отличный график, следующие три игры встречаемся с очень хорошими командами. Перегруппируемся немного, потренируемся и покажем тот хоккей, который приносит результаты.

– В послематчевом флэш-интервью вы сказали, что подвели эмоции. Каким вы видите решение сейчас?

– Эта проблема с нами побудет еще какое-то время, потому что эмоции контролируют игроки, которые находятся на поле. Над этим давно ведется определенная работа.

Есть индивидуальные ребята, которые очень хотят показать хороший хоккей, но иногда не все получается у них самих, у их партнеров, поэтому происходит определенный переизбыток энергии.

У нас опытная команда, мы умеем и можем играть в хоккей. Уверенности, конечно, чуть поменьше стало, тем не менее я с оптимизмом смотрю на следующую игру, потому что те сочетания, которые сегодня играли, мне понравились.

Не совсем согласен с нашими красивыми комбинациями, где-то можно и нужно сыграть прямолинейнее. Но это мастерство ребят, они так видят, покажем им это немного с другого ракурса, настроим их на завершающую часть голевых моментов.

– Сегодня дебютировал защитник , как вы оцените его первый матч? Сильнее ли он , ушедшего из ЦСКА в середине прошлого сезона?

– Я думаю, кто сильнее – судить не мне. Кристиан сыграл первую игру, мне показалось, он был очень активен, энергичен. Он мощный защитник, к сожалению, заработал это удаление. Наверное, по правилам это удаление, но всегда есть другие мысли.

Я считаю, его дебют прошел достаточно хорошо, он изучил важные параметры нашей тактической игры в трех зонах и с шайбой, и без шайбы. Однако, я думаю, должно пройти какое-то время, Кристиан должен адаптироваться, прежде чем мы увидим, что он реально может делать.

– До бригады большинства он не дозрел?

– Он присоединился к нам три дня назад. Думаю, пока рановато, – сказал Федоров.