Заварухин о 2:3 ОТ с «Салаватом»: «У «Автомобилиста» хороший 3-й период, 13:3 по броскам, и умудрились проиграть»
Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался об игре с «Салаватом Юлаевым».
– Тяжелый первый период, тяжело входили в игру – соперник имел преимущество. Перестроились во втором. Хороший третий период при количестве бросков 13 на 3 – и умудрились проиграть матч.
Две хорошие игры на выезде у нас было, где мы взяли по одному очку, но считаю, что должны были брать больше.
Сегодня настал такой период, когда команда ошибается, и за ее ошибки забивают в каждом моменте. Нужно пройти этот этап!
– Вслед за Да Костой из состава выпал Кормье. В чем причина?
– Вирус ходит немножко, кто-то болеет. Кто выздоравливает – попадает в состав.
– Каковы причины четырех поражений кряду?
– Понятно, что мы немного вышли из игрового ритма. В перерыве кто-то больше болел, кто-то больше отдохнул. Команда была не в том ритме. В последних двух матчах, я считаю, ребята набрали неплохие кондиции. Идем дальше, работаем.
– Второй раз за поездку попадаете на «Мишкопады». В Астане – первый, в Уфе – второй.
– Больше не хочу, честно говоря, попадать на «Мишкопады». Мы делаем такие подарки то на день рождения клуба, то на «Мишкопады». Неохота делать подарки, – с улыбкой сказал Заварухин.
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