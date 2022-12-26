Заварухин о 2:3 ОТ с «Салаватом»: «У «Автомобилиста» хороший 3-й период, 13:3 по броскам, и умудрились проиграть»

Теги Салават Юлаев Автомобилист Николай Заварухин КХЛ Стефан Да Коста Патрис Кормье Хоккей

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался об игре с «Салаватом Юлаевым».

– Тяжелый первый период, тяжело входили в игру – соперник имел преимущество. Перестроились во втором. Хороший третий период при количестве бросков 13 на 3 – и умудрились проиграть матч.

Две хорошие игры на выезде у нас было, где мы взяли по одному очку, но считаю, что должны были брать больше.

Сегодня настал такой период, когда команда ошибается, и за ее ошибки забивают в каждом моменте. Нужно пройти этот этап!

– Вслед за Да Костой из состава выпал Кормье. В чем причина?

– Вирус ходит немножко, кто-то болеет. Кто выздоравливает – попадает в состав.

– Каковы причины четырех поражений кряду?

– Понятно, что мы немного вышли из игрового ритма. В перерыве кто-то больше болел, кто-то больше отдохнул. Команда была не в том ритме. В последних двух матчах, я считаю, ребята набрали неплохие кондиции. Идем дальше, работаем.

– Второй раз за поездку попадаете на «Мишкопады». В Астане – первый, в Уфе – второй.

– Больше не хочу, честно говоря, попадать на «Мишкопады». Мы делаем такие подарки то на день рождения клуба, то на «Мишкопады». Неохота делать подарки, – с улыбкой сказал Заварухин.

«Автомобилист» проиграл 4 матча подряд – впервые за сезон

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2 комментария

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fregat96
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Беспокоит нулевое большинство. Получается - нет Да Косты, нет большинства.
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Рамис Зарипов
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Родному то клубу подарки дарить к Новому году самое то
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