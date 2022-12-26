«Автомобилист» проиграл 4 матча подряд – впервые за сезон

«Автомобилист» продлил серию неудачных матчей в Фонбет чемпионате .

Команда Николая Заварухина в овертайме уступила « » (2:3).

На счету клуба из Екатеринбурга теперь 4 поражения подряд – худший отрезок в текущем сезоне. Ранее победы над ним одержали «Адмирал» (2:3), «Сибирь» (0:4) и «Барыс» (4:5 Б).

Далее « » встретится с «Авангардом» – это произойдет 28 декабря.