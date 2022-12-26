«Автомобилист» проиграл 4 матча подряд – впервые за сезон

Теги Салават Юлаев Автомобилист Николай Заварухин КХЛ Хоккей

«Автомобилист» продлил серию неудачных матчей в Фонбет чемпионате КХЛ.

Команда Николая Заварухина в овертайме уступила «Салавату Юлаеву» (2:3).

На счету клуба из Екатеринбурга теперь 4 поражения подряд – худший отрезок в текущем сезоне. Ранее победы над ним одержали «Адмирал» (2:3), «Сибирь» (0:4) и «Барыс» (4:5 Б).

Далее «Автомобилист» встретится с «Авангардом» – это произойдет 28 декабря.

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6 комментариев

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Михаил Качалов
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Сами виноваты столько моментов загубили стыдно
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Мгаа
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Ответ Max_Ekb96
Раньше был ноябрь провальным месяцем, сейчас сдвиг произошёл на декабрь. Что-то где то , как-то не идёт игра. Опять новогодняя пауза будет и снова после праздничный отходняк. Автомобилисту останавливаться похоже нельзя.
Останавливаться нельзя, потому что попадет на красный свет.
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Max_Ekb96
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Ответ сергей ожиганов
Команда старается вытаскивает игру но есть такой Блекер который все может испортить
В прошлые игры и другие касячили, что я считаю сказывалось не мало на игре и результате. Даже Широков посидел на скамейке штрафников.
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Max_Ekb96
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Раньше был ноябрь провальным месяцем, сейчас сдвиг произошёл на декабрь.
Что-то где то , как-то не идёт игра. Опять новогодняя пауза будет и снова после праздничный отходняк. Автомобилисту останавливаться похоже нельзя.
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сергей ожиганов
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Команда старается вытаскивает игру но есть такой Блекер который все может испортить
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М.С
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Продолжение прошлых годов
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