«Автомобилист» проиграл 4 матча подряд – впервые за сезон
«Автомобилист» продлил серию неудачных матчей в Фонбет чемпионате КХЛ.
Команда Николая Заварухина в овертайме уступила «Салавату Юлаеву» (2:3).
На счету клуба из Екатеринбурга теперь 4 поражения подряд – худший отрезок в текущем сезоне. Ранее победы над ним одержали «Адмирал» (2:3), «Сибирь» (0:4) и «Барыс» (4:5 Б).
Далее «Автомобилист» встретится с «Авангардом» – это произойдет 28 декабря.
Что-то где то , как-то не идёт игра. Опять новогодняя пауза будет и снова после праздничный отходняк. Автомобилисту останавливаться похоже нельзя.