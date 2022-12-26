Илья Ковальчук: «Почему сами себя называем «Красной машиной»? Это слух режет. «Зелененькая», может, раз юниорский ЧМ не выигрывала с 2007-го?»

Теги Сборная России по хоккею сборная России U18 Вячеслав Фетисов Илья Ковальчук Хоккей

Экс-форвард сборной России Илья Ковальчук высказался о термине «Красная машина».

«Вот программа наша, «Красная машина». Я, честно, не совсем понимаю название. Почему мы сами себя называем «Красной машиной»? Ну вашу команду, ваше поколение (обращается к Вячеславу Фетисову – прим. Sports.ru) так назвали канадцы, соперники, противники. Когда сами себя мы называем «Красной машиной», мне чуть-чуть это слух режет.

Если мы в последний раз в 2007 году выиграли юниорский чемпионат мира, то хотя бы, может быть, мы пока какая-то «Зелененькая машинка»? – с усмешкой сказал Ковальчук.

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20 комментариев

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_Абырвалг_
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Jack с шильдиков "Москвич" от 3 мин. Руб. Ах-ха-ха !
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Alex DeLarge
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Ответ Белый офицер
Ковчук легенда!
Если. Вы. Считаете его легендой, то зачем коверкать фамилию? Или это его так называют?
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Alex DeLarge
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Эта новость режет скрепы!!
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Maxim Vasnechov
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Красный москвич, вот это более бы соответствовало истине. Как по игре сборной, так и по качеству москвича.
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ovcov8
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Ковальчук молодец
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KSA1985
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На данном этапе "Красная шестерочка"
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Белый офицер
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Ковчук легенда!
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grek087
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Ну бренд двигают как бы.. а так Кови прав конечно
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Ratmir90
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По сути Илья прав, но мне кажется (это не точно) когда сборная России выиграла Олимпиаду, все игроки орали мы красная машина и Илья кажется тоже тогда был среди них. Может это не так, но что то мне кажется что он тоже был в числе тех кто продвигал это выражение
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nmnackjbxkasbk
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Ответ Огюст
Своими победами в спорте нужно показывать свою силу над соперниками !
просто сказать!
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nmnackjbxkasbk
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"буханкой" можно еще называть
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Максат Тобыш
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Адекват
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germanij77
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Господя, хоть кто то это сказал.
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Ron Weasley
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Ну все, сейчас мега тренер Ротенберг выскочит и обоснует почему Красная Машина
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#nikon
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Проблема надуманная. Ни сами хоккеисты, ни болельщики современную сборную России "Красной машиной" не называют. Этот термин муссируется СМИ. А СМИ это легион журналистов и комментаторов, которые пишут и говорят, что хотят.
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Алексей Тарлыков
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Ответ Ебздрогыч
Сейчас набегут ветераны и накидают Ковальчуку за воротник. А по сути он абсолютно прав
Сюда ветераны вряд ли набегут))
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Илья Цветков
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Ковальчука сейчас за распространение фейков натянут. А вообще, если серьёзно он прав абсолютно, народ устал от пыли в глаза
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Огюст
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Своими победами в спорте нужно показывать свою силу над соперниками !
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Евгений Смирнов
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Первое умное изрыгание за последние годы от мистера гнильё
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Ебздрогыч
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Сейчас набегут ветераны и накидают Ковальчуку за воротник. А по сути он абсолютно прав
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