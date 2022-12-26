Илья Ковальчук: «Почему сами себя называем «Красной машиной»? Это слух режет. «Зелененькая», может, раз юниорский ЧМ не выигрывала с 2007-го?»

Экс-форвард сборной России Илья Ковальчук высказался о термине «Красная машина».

«Вот программа наша, «Красная машина». Я, честно, не совсем понимаю название. Почему мы сами себя называем «Красной машиной»? Ну вашу команду, ваше поколение (обращается к – прим. Sports.ru) так назвали канадцы, соперники, противники. Когда сами себя мы называем «Красной машиной», мне чуть-чуть это слух режет.

Если мы в последний раз в 2007 году выиграли юниорский чемпионат мира, то хотя бы, может быть, мы пока какая-то «Зелененькая машинка»? – с усмешкой сказал Ковальчук.