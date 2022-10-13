Сергей Широков: «Ковальчук – реальная глыба. Его приход в «Авангард» был 99% успеха, когда выиграли Кубок Гагарина»

прокомментировал свое назначение капитаном .

– Вас выбрали капитаном «Автомобилиста» сразу же после перехода сюда. Как восприняли такое доверие?

– Приятно, что команда проголосовала. Это большая ответственность и мотивация двойная – тебе нужно быть лидером в раздевалке, быть лидером на льду и показывать молодым ребятам и всем остальным, что ты достоин, что команда в тебя верит, а не просто так, потому что ты старше всех.

Нужно доказывать это каждый день, приходя на тренировку, каждый день в зале и на льду, быть примером для ребят, которые смотрят и чему-то учатся, смотрят на нас как на старших.

– Кто из капитанов в прошлых клубах был самым авторитетным, такой глыбой?

– Несомненно, Ковальчук, когда мы играли в Питере. Приход его в , наверное, был 99% успеха, когда выиграли . Он капитан с большой буквы, реальная глыба.

, конечно – тут вообще излишне что-то говорить. Есть на кого равняться, есть у кого учиться и на кого смотреть. С годами понимаешь: без команды, без раздевалки никакого успеха клуб не добьется, даже если соберешь всех лучших игроков. Не будет единого кулака, коллектива – ничего не будет, – сказал форвард «Автомобилиста».