Александр Якушев: «Горди Хоу в 46 лет три гола Третьяку забил. И каких гола – мощнейшими бросками»

Теги Детройт Владислав Третьяк НХЛ суперсерия Горди Хоу Александр Якушев Матч ТВ Хоккей

Александр Якушев вспомнил, как играл против легендарного хоккеиста Горди Хоу.

Александр Овечкин ранее достигнул отметки в 802 гола в НХЛ и опередил Горди Хоу, забросившего 801 шайбу. Лучшим снайпером НХЛ за всю историю остается Уэйн Гретцки (894).

«Горди Хоу был великим хоккеистом и исторической личностью. Мне однажды посчастливилось видеть его на льду в НХЛ. Это было в 1963 году, когда я летал в Северную Америку во второй сборной. И вот тогда нас привели на домашний матч «Детройта», за который играл Хоу.

Все вокруг только о нем и говорили. А мы‑то его знали мало. По телевизору матчи НХЛ никогда не показывали. В печати, если что и появлялось, то совсем короткие заметки. Но игру он вместе с партнерами показывал выдающуюся.

Ну и конечно, Горди запомнился своей игрой во время Суперсерии‑74, когда приезжал к нам. Ему тогда было 46 лет, а он Третьяку три гола забил. И каких гола!

Не то что там на пятачке запихнул, поразил ворота мощнейшими бросками. Перед ним можно было всей командой на колени встать еще до матча. Потому что это была эпоха», – рассказал двукратный олимпийский чемпион.

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4 комментария

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Bashibuzuck
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2031й год, Александр Овечкин забивает 1500й гол в НХЛ😁
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Кукич
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А Саня Ж в 37 лет выходить шакалить в пустые .
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Evincive
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О чём говорить !
Четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли (1950, 1952, 1954, 1955)
Шестикратный обладатель «Арт Росс Трофи» (1951, 1952, 1953, 1954, 1957, 1963)
Шестикратный обладатель «Харт Трофи» (1952, 1953, 1957, 1958, 1960, 1963)
Сыграл в Матче всех звёзд НХЛ 23 раза
21 раз выбирался в символическую сборную НХЛ, из них 12 раз — в первый состав.
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Osik92
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На то он мистер хоккей.. Хотя полтинник так и не выбил в НХЛ ни разу удивительно
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