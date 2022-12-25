Александр Якушев: «Горди Хоу в 46 лет три гола Третьяку забил. И каких гола – мощнейшими бросками»
Александр Якушев вспомнил, как играл против легендарного хоккеиста Горди Хоу.
Александр Овечкин ранее достигнул отметки в 802 гола в НХЛ и опередил Горди Хоу, забросившего 801 шайбу. Лучшим снайпером НХЛ за всю историю остается Уэйн Гретцки (894).
«Горди Хоу был великим хоккеистом и исторической личностью. Мне однажды посчастливилось видеть его на льду в НХЛ. Это было в 1963 году, когда я летал в Северную Америку во второй сборной. И вот тогда нас привели на домашний матч «Детройта», за который играл Хоу.
Все вокруг только о нем и говорили. А мы‑то его знали мало. По телевизору матчи НХЛ никогда не показывали. В печати, если что и появлялось, то совсем короткие заметки. Но игру он вместе с партнерами показывал выдающуюся.
Ну и конечно, Горди запомнился своей игрой во время Суперсерии‑74, когда приезжал к нам. Ему тогда было 46 лет, а он Третьяку три гола забил. И каких гола!
Не то что там на пятачке запихнул, поразил ворота мощнейшими бросками. Перед ним можно было всей командой на колени встать еще до матча. Потому что это была эпоха», – рассказал двукратный олимпийский чемпион.
Четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли (1950, 1952, 1954, 1955)
Шестикратный обладатель «Арт Росс Трофи» (1951, 1952, 1953, 1954, 1957, 1963)
Шестикратный обладатель «Харт Трофи» (1952, 1953, 1957, 1958, 1960, 1963)
Сыграл в Матче всех звёзд НХЛ 23 раза
21 раз выбирался в символическую сборную НХЛ, из них 12 раз — в первый состав.