Александр Якушев: «Горди Хоу в 46 лет три гола Третьяку забил. И каких гола – мощнейшими бросками»

вспомнил, как играл против легендарного хоккеиста Горди Хоу.

Александр Овечкин ранее достигнул отметки в 802 гола в и опередил Горди Хоу, забросившего 801 шайбу. Лучшим снайпером НХЛ за всю историю остается Уэйн Гретцки (894).

« был великим хоккеистом и исторической личностью. Мне однажды посчастливилось видеть его на льду в НХЛ. Это было в 1963 году, когда я летал в Северную Америку во второй сборной. И вот тогда нас привели на домашний матч «Детройта», за который играл Хоу.

Все вокруг только о нем и говорили. А мы‑то его знали мало. По телевизору матчи НХЛ никогда не показывали. В печати, если что и появлялось, то совсем короткие заметки. Но игру он вместе с партнерами показывал выдающуюся.

Ну и конечно, Горди запомнился своей игрой во время Суперсерии‑74, когда приезжал к нам. Ему тогда было 46 лет, а он три гола забил. И каких гола!

Не то что там на пятачке запихнул, поразил ворота мощнейшими бросками. Перед ним можно было всей командой на колени встать еще до матча. Потому что это была эпоха», – рассказал двукратный олимпийский чемпион.