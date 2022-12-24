Третьяк об Овечкине: «Саша – настоящий супергерой, он уже при жизни стал легендой. Это посол нашего хоккея во всем мире»

Теги Вашингтон Владислав Третьяк Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Горди Хоу Р-Спорт Хоккей

Владислав Третьяк назвал Александра Овечкина супергероем после его 802-го гола. 

Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче с «Виннипегом» (4:1), забросив 801-ю и 802-ю шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ.

Он вышел на 2-е место среди лучших снайперов в истории лиги, опередив Горди Хоу (801). Впереди только Уэйн Гретцки (894).

«Саша – настоящий супергерой, он уже при жизни стал легендой, это мало кому удается. Действительно, возможность забить столько шайб бог дал очень немногим, это огромный успех.

Я его уже поздравил, и он мне ответил: «Спасибо, только вперед!» Он молодец, дай бог здоровья ему, это самое главное. Если будет здоровье, он побьет рекорд Гретцки.

Всех поздравляю с этим успехом Саши, потому что это наш воспитанник, посол нашего хоккея во всем мире», – сказал президент ФХР и трехкратный олимпийский чемпион.

💥ДААААААААА! Овечкин – второй снайпер в истории НХЛ! Молчал 4 матча, но положил дубль «Виннипегу» – и обогнал Хоу

Хорошо ли знаете рекорды Овечкина? Он уже лидер по забитым шайбам? А по броскам?

Овечкин феноменален: до 28 отставал от графика Лемье, Босси и Ягра, но сохранил темп и обошел их всех!

2 комментария

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McGregor
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Да никакой он тебе не посол! Хоккеист он.

Этим лишь бы приплести человека к своей мути, и самим примазаться не забыть. Клещи натуральные.
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Светлов
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Поздравляю Ови!
В Новый год, в новом статусе!
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