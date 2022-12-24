Третьяк об Овечкине: «Саша – настоящий супергерой, он уже при жизни стал легендой. Это посол нашего хоккея во всем мире»

назвал супергероем после его 802-го гола.

Капитан « » сделал дубль в матче с «Виннипегом» (4:1), забросив 801-ю и 802-ю шайбы в регулярных чемпионатах .

Он вышел на 2-е место среди лучших снайперов в истории лиги, опередив (801). Впереди только (894).

«Саша – настоящий супергерой, он уже при жизни стал легендой, это мало кому удается. Действительно, возможность забить столько шайб бог дал очень немногим, это огромный успех.

Я его уже поздравил, и он мне ответил: «Спасибо, только вперед!» Он молодец, дай бог здоровья ему, это самое главное. Если будет здоровье, он побьет рекорд Гретцки.

Всех поздравляю с этим успехом Саши, потому что это наш воспитанник, посол нашего хоккея во всем мире», – сказал президент ФХР и трехкратный олимпийский чемпион.

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