Третьяк об Овечкине: «Саша – настоящий супергерой, он уже при жизни стал легендой. Это посол нашего хоккея во всем мире»
Владислав Третьяк назвал Александра Овечкина супергероем после его 802-го гола.
Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче с «Виннипегом» (4:1), забросив 801-ю и 802-ю шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ.
Он вышел на 2-е место среди лучших снайперов в истории лиги, опередив Горди Хоу (801). Впереди только Уэйн Гретцки (894).
«Саша – настоящий супергерой, он уже при жизни стал легендой, это мало кому удается. Действительно, возможность забить столько шайб бог дал очень немногим, это огромный успех.
Я его уже поздравил, и он мне ответил: «Спасибо, только вперед!» Он молодец, дай бог здоровья ему, это самое главное. Если будет здоровье, он побьет рекорд Гретцки.
Всех поздравляю с этим успехом Саши, потому что это наш воспитанник, посол нашего хоккея во всем мире», – сказал президент ФХР и трехкратный олимпийский чемпион.
💥ДААААААААА! Овечкин – второй снайпер в истории НХЛ! Молчал 4 матча, но положил дубль «Виннипегу» – и обогнал Хоу
Хорошо ли знаете рекорды Овечкина? Он уже лидер по забитым шайбам? А по броскам?
Овечкин феноменален: до 28 отставал от графика Лемье, Босси и Ягра, но сохранил темп и обошел их всех!
Этим лишь бы приплести человека к своей мути, и самим примазаться не забыть. Клещи натуральные.
В Новый год, в новом статусе!