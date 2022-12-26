Кагарлицкий о победе над «Сочи» по буллитам: «Ак Барс» должен был решать исход в основное время»

оценил победу «Ак Барса» над « » (4:3 Б).

− Выездная серия получилась скомканной. Считаю, что в Ярославле мы должны были брать очки. Сегодня тоже получилась немного невразумительная игра, допустили ошибки, хотя должны были решать исход матча в основное время.

Сложно оценить эту серию. Хорошо, что взяли очки, но впереди много работы – над голами, над дисциплиной. Саня [Радулов] после игры правильно сказал: «Несмотря ни на что, мы взяли два очка и поехали дальше». Очки нам очень нужны, необходимо подниматься вверх по таблице.

− В моменте с голом вы сделали движение вперед. Знали, что шайба отскочит туда?

− В моменте с голом всех выделю. Предыдущее звено здорово наложило смену, поменялись по одному, заперли соперника в зоне. Когда мы вышли − «Сочи» уже стоял.

Скинул Сане Радулову, поехал на ворота по инерции. Он бросил, шайба удачно отскочила, я добил. Понимал, что он будет бросать, готовился добивать, – сказал нападающий « ».