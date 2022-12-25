Радулов в игре с «Сочи»: 15-й гол в сезоне, 2 очка, 2 из 2 буллитов, 5 бросков, 3 хита, 2 блок-шота и 21 минута на льду

набрал два очка в матче против « ».

«Ак Барс» победил «Сочи» (4:3 Б) в серии буллитов в игре Фонбет чемпионата .

36-летний нападающий казанской команды отличился в первом периоде при игре в большинстве, забросив свою 15-ю шайбу в этом сезоне, а во втором периоде помог отличиться Дмитрию Кагарлицкому.

В серии буллитов Радулов реализовал две попытки из двух, став автором победного броска.

Кроме того, форвард нанес пять бросков по воротам, заблокировал два броска соперника, выполнил три силовых приема, совершил два отбора шайбы и провел на льду 21 минуту и 20 секунд – больше всех в составе « ».