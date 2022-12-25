Бабенко про игровое время Евсеева: «Он выглядел немножко увереннее в начале сезона. Может, поддавливает усилившаяся конкуренция»

Теги Ак Барс Юрий Бабенко КХЛ Сочи Кирилл Панюков Артем Галимов Никита Евсеев Хоккей

Юрий Бабенко дал комментарий после победы над «Сочи» в серии буллитов со счетом 4:3.

– Тяжело нам далась эта игра. Окончание довольно сложного выезда, здорово, что победили, плохо, что не смогли удержать преимущество в одну шайбу до конца матча.

Надо отдать должное сопернику – они заставили нас ошибиться. Но всех с победой.

– Никита Евсеев вторую игру подряд оказывается на скамейке по ходу матча. Что вас не устраивает в его игре?

– В начале сезона он выглядел немножко увереннее, чем сейчас. Может, на него поддавливает усилившаяся конкуренция. Но мы ждем от него большего, потому Никита стал получать чуть меньше игрового времени.

Артем Галимов был 13-м нападающим и ни разу не сыграл. С чем это связано?

– Сегодня играл Кирилл Панюков, дали немножко отдохнуть Артему, посмотреть на Кирилла. Это ротация – сезон длинный, игр много, график тяжелый, потому приняли такое решение.

– Можно ли считать это встряской для Галимова? Игрок талантливый, но ему не хватает стабильности.

– И встряской тоже. Хорошо, когда есть конкуренция. За игровое время нужно бороться, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Ак Барса».

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