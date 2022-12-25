Бабенко про игровое время Евсеева: «Он выглядел немножко увереннее в начале сезона. Может, поддавливает усилившаяся конкуренция»

Юрий Бабенко дал комментарий после победы над « » в серии буллитов со счетом 4:3.

– Тяжело нам далась эта игра. Окончание довольно сложного выезда, здорово, что победили, плохо, что не смогли удержать преимущество в одну шайбу до конца матча.

Надо отдать должное сопернику – они заставили нас ошибиться. Но всех с победой.

– вторую игру подряд оказывается на скамейке по ходу матча. Что вас не устраивает в его игре?

– В начале сезона он выглядел немножко увереннее, чем сейчас. Может, на него поддавливает усилившаяся конкуренция. Но мы ждем от него большего, потому Никита стал получать чуть меньше игрового времени.

– был 13-м нападающим и ни разу не сыграл. С чем это связано?

– Сегодня играл , дали немножко отдохнуть Артему, посмотреть на Кирилла. Это ротация – сезон длинный, игр много, график тяжелый, потому приняли такое решение.

– Можно ли считать это встряской для Галимова? Игрок талантливый, но ему не хватает стабильности.

– И встряской тоже. Хорошо, когда есть конкуренция. За игровое время нужно бороться, – сказал исполняющий обязанности главного тренера « ».