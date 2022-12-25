Бабенко про игровое время Евсеева: «Он выглядел немножко увереннее в начале сезона. Может, поддавливает усилившаяся конкуренция»
Юрий Бабенко дал комментарий после победы над «Сочи» в серии буллитов со счетом 4:3.
– Тяжело нам далась эта игра. Окончание довольно сложного выезда, здорово, что победили, плохо, что не смогли удержать преимущество в одну шайбу до конца матча.
Надо отдать должное сопернику – они заставили нас ошибиться. Но всех с победой.
– Никита Евсеев вторую игру подряд оказывается на скамейке по ходу матча. Что вас не устраивает в его игре?
– В начале сезона он выглядел немножко увереннее, чем сейчас. Может, на него поддавливает усилившаяся конкуренция. Но мы ждем от него большего, потому Никита стал получать чуть меньше игрового времени.
– Артем Галимов был 13-м нападающим и ни разу не сыграл. С чем это связано?
– Сегодня играл Кирилл Панюков, дали немножко отдохнуть Артему, посмотреть на Кирилла. Это ротация – сезон длинный, игр много, график тяжелый, потому приняли такое решение.
– Можно ли считать это встряской для Галимова? Игрок талантливый, но ему не хватает стабильности.
– И встряской тоже. Хорошо, когда есть конкуренция. За игровое время нужно бороться, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Ак Барса».
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