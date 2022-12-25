Шипачев о победе над «Сочи»: «Биляшик поймал, Радик забил − молодцы. Забрали свои очки – даже при плохой игре»

Теги Ак Барс Металлург Мг Александр Радулов КХЛ Вадим Шипачев Тимур Билялов Сочи Хоккей

Вадим Шипачев заявил, что «Ак Барс» забрал очки даже при плохой игре против «Сочи».

Казанская команда победила со счетом 4:3 в серии буллитов.

− Сейчас на первом месте для команды стоит задача по набору очков. В прошлой игре в концовке одержали победу над «Витязем». Сегодня упустили ее в основное время, но хорошо, что исправились на буллитах.

И Биляшик [Тимур Билялов] поймал, и Радик [Александр Радулов] забил − молодцы.

Мы стараемся улучшать игру, в том числе в обороне: иногда смотрится хорошо, иногда − не очень, разбираем это между матчами. Забрали свои очки, два очка есть два очка, даже при плохой игре.

− Такие матчи должны приободрить команду?

− Любые победы важны. Когда много забиваешь и побеждаешь − это тоже придает уверенности. Ребята набирают очки, забивают голы.

Победа по буллитам − это немного другое. Вся команда переживала вплоть до последней минуты, до последнего броска Сани. Очень рад, что мы выиграли. Сегодня получилась равная игра.

− Чего стоит ожидать от матча с «Металлургом»?

− Надеюсь, будет хорошая игра. Сейчас прилетим, немного переведем дух, разберем ошибки, в том числе сегодняшние, которые привели к пропущенным голам. Довольно глупые ошибки, надо их подчищать, а затем будем готовиться к игре с «Металлургом», – сказал нападающий «Ак Барса».

2 комментария

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Кеша
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Ответ цэсемьэр
я все понимаю, в штатах Ови, Кови, Влади.. но что эти москвичи устроили в Ак Барсе?!
Шипа, Кага, Радик, Биляшик )) . В команде у всех клички есть
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цэсемьэр
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я все понимаю, в штатах Ови, Кови, Влади.. но что эти москвичи устроили в Ак Барсе?!
+1
-1
0
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