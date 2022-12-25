Шипачев о победе над «Сочи»: «Биляшик поймал, Радик забил − молодцы. Забрали свои очки – даже при плохой игре»

заявил, что «Ак Барс» забрал очки даже при плохой игре против « ».

Казанская команда победила со счетом 4:3 в серии буллитов.

− Сейчас на первом месте для команды стоит задача по набору очков. В прошлой игре в концовке одержали победу над «Витязем». Сегодня упустили ее в основное время, но хорошо, что исправились на буллитах.

И Биляшик [Тимур Билялов] поймал, и Радик [ ] забил − молодцы.

Мы стараемся улучшать игру, в том числе в обороне: иногда смотрится хорошо, иногда − не очень, разбираем это между матчами. Забрали свои очки, два очка есть два очка, даже при плохой игре.

− Такие матчи должны приободрить команду?

− Любые победы важны. Когда много забиваешь и побеждаешь − это тоже придает уверенности. Ребята набирают очки, забивают голы.

Победа по буллитам − это немного другое. Вся команда переживала вплоть до последней минуты, до последнего броска Сани. Очень рад, что мы выиграли. Сегодня получилась равная игра.

− Чего стоит ожидать от матча с «Металлургом»?

− Надеюсь, будет хорошая игра. Сейчас прилетим, немного переведем дух, разберем ошибки, в том числе сегодняшние, которые привели к пропущенным голам. Довольно глупые ошибки, надо их подчищать, а затем будем готовиться к игре с « », – сказал нападающий « ».