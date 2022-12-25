Генменеджер «Ак Барса» считает, что приглашение Знарка было правильным решением: «Немного не получилось в плане везения»

Генменеджер «Ак Барса» прокомментировал приглашение Олега Знарка в клуб перед началом сезона.

пришел в «Ак Барс» летом 2022 года. 2 декабря клуб объявил об отставке главного тренера.

«Это было неожиданное решение для всех, и, как мы говорим, он ушел на хорошей ноте. Получилось так, как получилось. Что касается причин, то где-то нам не везло, и я считаю, что это не только его ошибка, а наша общая: и игроков, и менеджемента. Где-то каждый недоработал.

Мы считаем, что [пригласить Знарка] было правильным решением. Немного не получилось в плане везения, каких-то вещей, потом приняли такое решение.

Что касается разговоров про кланы, вы же видите, как общаются Вадим Шипачев, Александр Радулов, играют в одном звене, общаются на льду. Думаю, это просто придуманная история», – сказал Марат Валиуллин.

«Ак Барс» занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 47 очков в 42 играх.