Сафонов о Знарке: «Самый титулованный тренер. Было интересно поработать с ним»

высказался об уходе Олега Знарка из «Ак Барса».

– Ваша первая реакция, когда узнали, что покинул должность главного тренера?

– Лично я до последнего не знал, что так произойдет. Ужинал дома и приходит уведомление с новостью об уходе. Неожиданно, конечно, но это жизнь. Через такое надо пройти.

– Было ощущение, что игроки в каком-то плане подставили тренера, потому что тоже ответственны за результаты?

– Я уже говорил, что нельзя сваливать все только на тренера. В первую очередь мы команда. И если у одного что-то не получается, другие должны помочь. Нельзя все спихивать на одного главного тренера.

– Какие впечатления остались от работы с ним?

– Самый титулованный тренер – этим все сказано. Интересно было поработать с ним, узнать его подход к работе. В КХЛ я работал только с Дмитрием Квартальновым, интересно было поработать и с другим тренером, получить опыт.

– Что запомнится из работы со Знарком?

– Я поработал с таким титулованным тренером – это, наверное, и есть самое сильное впечатление. Помню, я был в сборной России на чемпионате мира в Риге. Мы были вместе с запасными игроками в отеле и мимо как раз проходил Олег Валерьевич. Я с ним сфотографировался. Я тогда и подумать не мог, что потом поработаю с ним в одной команде.

– Правда, что он собрал команду и попрощался с ней на базе, пожав каждому руку?

– Да, было такое. Мы собрались, он сказал речь и поблагодарил за работу, пожав каждому руку, – сказал нападающий .